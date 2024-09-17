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The Times: Великобритания не даст Украине разрешения бить по целям в России без согласия США. В Госдепе заявили, что изменений в политике нет

© Meduza.io 17 сентября, 2024 10:06

Мир 0 комментариев

Великобритания не будет «действовать в одиночку» в вопросе предоставления Украине разрешения наносить удары дальнобойным оружием по целям в России, пишет The Times со ссылкой на источник.

В правительстве Великобритании считают, что американские системы наведения имеют решающее значение для поражения целей дальнобойными ракетами. При этом там полагают, что США, скорее всего, дадут разрешение на удары на Генеральной ассамблее ООН, которая открылась 10 сентября — хотя в администрации президента Джо Байдена и существуют разногласия на этот счет.

В то же время спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер в ответ на вопрос журналистов, принято ли решение об ударах дальнобойным американским оружием по целям в России, ответил, что у него «нет никаких объявлений» об изменениях в политике Белого дома по этому вопросу.

11 сентября, после совместного визита госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми в Киев, газета The Guardian со ссылкой на источники написала, что Великобритания приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России. Однако никаких публичных объявлений ни во время визита, ни после сделано не было.

14 сентября The Times написала, что пять бывших министров обороны Великобритании и бывший премьер-министр страны Борис Джонсон обратились к действующему главе правительства Киру Стармеру с призывом разрешить Украине применять ракеты Storm Shadow по целям в России даже без поддержки США. В этот же день прошла встреча Кира Стармера и Джо Байдена, по итогам которой также никаких заявлений по этому вопросу не было.

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