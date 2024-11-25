The Times: Трамп планирует уволить всех трансгендерных людей из армии США

Соответствующий документ Трамп может подписать сразу после инаугурации 20 января — в первый день своего второго президентского срока, говорится в статье. Предполагается, что в результате из армии США могут быть уволены около 15 тысяч трансперсон.

По данным The Times, трансгендерных людей могут объявить не годными к службе в вооруженных силах «по медицинским показаниям». «Они будут вынуждены уйти в то время, когда армия не может набрать достаточно людей. Только Корпус морской пехоты США достигает установленных показателей по набору, а некоторые люди, которых это [увольнение] коснется, занимают очень высокие должности», — заявил один из собеседников издания.

Дональд Трамп ранее не раз выступал против «практики политкорректности» в армии, отмечает The Times. В частности, он утверждал, что некоторые высокопоставленные офицеры якобы зачастую более заинтересованы в многообразии, равноправии и инклюзивности, чем в планировании боевых действий.

Запрет на службу трансгендерных людей в армии США был снят в 2016 году после многолетних дебатов. Указ об этом подписал 44-й президент США Барак Обама. В августе 2017 года следующий президент Дональд Трамп вернул ограничения. Спустя четыре года 46-й президент Джо Байден отменил запрет.

Ожидается, что новый указ Трампа будет строже предыдущего. Во время первого президентства он запретил транслюдям поступать на службу в вооруженные силы, но уже действующие трансгендерные военные могли сохранить должности.