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Теперь они могут забрать их из больницы: Сиротский суд восстановил в правах родителей переболевших дифтерией детей

Редакция PRESS 3 октября, 2024 20:54

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Сиротский суд Мадоны и Вараклян восстановил в правах родителей, которые увезли из больницы детей, больных дифтерией, сообщает LETA.

Как сообщалось ранее, 20 сентября, после смерти четырехлетнего сына от дифтерии, родители, вопреки указаниям врачей, забрали из детской больницы двух дочерей, которые также страдали от той же болезни. Против родителей было возбуждено уголовное дело. А чтобы вернуть детей в больницу и продолжить их лечение, Сиротский приостановил права родителей на опекунство. В настоящее время они восстановлены.

«Сиротский суд принял решение вернуть опеку над детьми их родителям. Я не имею права раскрывать причины этого решения, поскольку это не будет отвечать интересам несовершеннолетних детей. Решение было принято на основании информации, содержащейся в деле», - объяснила руководитель Сиротского суда Мадоны и Вараклян Ольга Елсиня.

Детская больница надеется, что теперь родители будут вести себя ответственно и не подвергать опасности здоровье своих детей.

«Сиротский суд принял решение, которое означает, что родители могут и имеют право принимать решения за своих детей. Если они решат, следуя процессу, надлежащим образом оформив отказ от госпитализации, что дети покинут больницу, они смогут это сделать. Если это произойдет, это будет полностью противоречить всем медицинским рекомендациям, которые сейчас даются, потому что дети должны оставаться в больнице, чтобы получать полноценный уход», - говорит представитель Детской больницы Даце Шевченко.

По данным больницы, дети больше не заразны и у них отрицательный тест на дифтерию. Причина, по которой их держат в больнице, заключается в том, что они восстанавливаются после осложнений дифтерии.

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