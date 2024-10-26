Теперь не забалуешь: Рижская муниципальная полиция планирует купить вышку видеонаблюдения

Комитет принял решение внести изменения в бюджет полиции: 97 тысяч евро, сэкономленные на аренде транспорта, перенаправлены на другие цели.

Помимо прочего, 46 тысяч евро нужны для покупки вышки видеонаблюдения с оборудованием для полноценного достижения целей по устранению нарушений и профилактической работе. Вышку с автономным источником питания можно быстро установить в любом месте, в частности, на массовых мероприятиях. Она способна обеспечить панорамное (360 градусов) видеонаблюдение как в светлое, так и в темное время суток.

В комплект входят сама вышка, прицеп для ее перевозки, генератор тока, солнечные панели и камеры видеонаблюдения.

По словам Лукаса, вышку можно использовать в тех местах, где установка обычных камер видеонаблюдения затруднена, например, на набережной Даугавы при проведении массовых мероприятий.

Кроме этого, средства нужны на обновление 27 камер видеонаблюдения в Риге, где они не соответствуют техническим требованиям к единой системе или неисправны.

Лукасс также информировал, что в этом году для контроля общественного порядка и уличного движения приобретено пять видеокамер Strops, установлено 13 новых камер видеонаблюдения на Каменном, Южном, Вантовом мостах, на мостах через Милгравис и Булльупе, на перекрестке Бривибас гатве и Густава Земгала гатве и в других местах. Еще закуплено 15 нательных камер видеонаблюдения и 103 ударопрочных планшетов, проведено расширение хранилища данных единой системы видеонаблюдения.

Уже сообщалось, что комитет поддержал и другие изменения в бюджете муниципальной полиции: средства, сэкономленные за счет аренды оборудования и транспорта, а также покупки топлива, будут направлены на приобретение транспортных средств и развитие информационных технологий.

Неиспользованные компенсации за пайки в размере 400 тысяч евро, которые образовались в связи с наличием свободных штатных мест, будут потрачены на оплату работы ночью и в праздничные дни.