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Теперь и в Лиепае: все чаще появляются надписи, прославляющие войну

© Lsm.lv 17 октября, 2024 08:28

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Надписи с символами, прославляющими войну, на домах в Лиепайской  Каросте стали обычным явлением. За одну ночь нарушители успевают изрисовать 3-4 дома. В этом году полиция возбудила уже 11 административных дел, но виновные до сих пор не найдены, сообщает LSM+ в новостном выпуске. 

С начала вторжения России в Украину, район Кароста в Лиепае столкнулся с волной вандализма: на стенах жилых домов и заборах все чаще рисуют символы, восхваляющие военную агрессию. В этом районе, в отличие от города в целом, соотношение русских и латышей примерно равное.

«Их нужно ловить и заставлять закрашивать надписи. Это некрасиво, особенно на новых, недавно отремонтированных домах», — сказала жительница Каросты.

«Мне не нравится то, что происходит на войне. У меня друг из Украины, к сожалению, у него больше нет дома. Те, кто рисует это — какие-то маленькие дети, которым либо нечем заняться, либо кажется это смешным», — сказал житель Каросты Маркус.

«Раз в две недели мы подаем информацию в правоохранительные органы. Обычно за одну вылазку хулиганы успевают испортить 3-4 дома. Так что статистику мы можем подсчитать сами», — сказал председатель правления Liepājas namu apsaimniekotājs Артис Римма.

Только в этом году в Лиепае полиция возбудила 11 административных дел за прославление военной агрессии с помощью таких рисунков.

«Выявить обстоятельства довольно сложно. Ведь это происходит в микрорайонах, там немного камер видеонаблюдения. На данный момент мы работаем самостоятельно. Жители не откликнулись, поэтому пытаемся другими способами выявить возможные лица, кто мог сделать эти рисунки», — сказал начальник Южнокурземского участка полиции Ингус Укстиньш.

«Закрашивание этих надписей стоит денег. В зависимости от масштаба повреждений, закраска стоит от 100 до 300 евро за одну стену», — добавил Артис Римма.

За использование символов, прославляющих военную агрессию, в публичных местах физическому лицу грозит штраф до 350 евро, а юридическому — до 2900 евро.

Как сообщал недавно press.lv, неделю назад в Латгалии было зафиксировано несколько нанесенных на различные объекты букв "Z", символизирующих поддержку военных действий, развернутых Россией в Украине. 

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