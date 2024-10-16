Театр Чехова приглашает на «городскую комедию» в постановке Голомазова

Проверенная веками комедия Мольера «Тартюф» (1664) не утратила своей актуальности по сей день: ее не только играли в театрах по всему миру, но и неоднократно воплощали на киноэкране. Эта ироничная история, которую в целом можно считать и пессимистичной, и оптимистичной, в равной степени вызывает смех и заставляет серьезно задуматься о том, кто и почему сегодня властвует – или пытается властвовать – над умами.

В центре повествования – Тартюф, человек, сумевший подчинить своей воле богатого дворянина, который под его влиянием доводит ситуацию в своем доме до абсурда и даже фарса, несмотря на негодование и протест со стороны семьи и окружающих. Парадоксально, что сюжет и мораль пьесы и сегодня кажутся живыми и узнаваемыми, а очередной раз доказывая феномен вневременного таланта Мольера.

Сергей Голомазов, говоря о жанре, назвал постановку «городской комедией», а свой замысел он поясняет так: «Я думаю, что это спектакль, который исследует губительные механизмы социального и нравственного обольщения людей такими персонажами, такими нравственными спекулянтами, как Тартюф… Исследует то, каким образом общественное мнение – или мнение человека, или мнение сообщества – становится падким до всякого рода сомнительных людей; незащищенным от людей, наделенных всякого рода сомнительной психологией, сомнительными идеями, сомнительными человеческими качествами. Каким образом это происходит, каков механизм «заражения» такими людьми – вот что рассматривается в спектакле».

Роль сценографа и художника по костюмам режиссер доверил Михаилу Краменко, который уже не раз с успехом сотрудничал с Театром Чехова.

В спектакле примут участие Максим Бусел, Вероника Плотникова, Екатерина Фролова, Юлия Бернгардт, Татьяна Лукашенкова, Яков Рафальсон, Игорь Чернявский, Родион Кузьмин, Дмитрий Егоров, Михаил Ширяев, Константин Никулин, Евгений Черкес.

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