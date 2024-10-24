Танком давили и из пушек стреляли: на границе «зубы дракона» проверили на прочность (ВИДЕО)

Latvijā veikti robežas stiprināšanai plānoto šķēršļu testi, kuru laikā praktiski pārbaudīta šķēršļu izturība un efektivitāte.— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) October 24, 2024
Testu laikā ar Nacionālo bruņoto spēku rīcībā esošo “T-55” tanku tika praktiski pārbaudīti vairāku uzņēmumu veidoti pūķu zobi un tanku eži. Tāpat testēti… pic.twitter.com/li7dk5diLX
Тесты необходимы, чтобы не только проверить соответствие «средств антимобильности» требованиям качества, но и понять, какие нужны улучшения для дальнейших сооружений. Качество бетонных лего-блоков проверили, стреляя по ним из разнокалиберного оружия. Насквозь пробить не удалось — блоки выполнили свою функцию.
Затем настала очередь 35-тонного T-55 — его задачей было преодолеть полосу препятствий. Заграждения выставляют не для того, чтобы чужая техника была полностью остановлена — их главная цель задержать продвижение противника или заставить его перенаправить движение в другую сторону.
Сами по себе противотанковые заграждения неэффективны, но при потенциальном вторжении такие места можно заминировать, а также можно разместить за ними линию обороны, что затруднит врагу продвижение через препятствия.
В планах у Национальных вооруженных сил — в ближайшие пять лет вложить в укрепления порядка 303 млн евро.