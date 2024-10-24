Там не было необходимых препаратов: оказавшая экстренную помощь пациенту на борту airBaltic врач удивилась аптечке

Анита первым делом попросила аптечку. Но неожиданно в ней не оказалось необходимых препаратов.

"Там было много пластырей, марлевых повязок, корвалола, валокардина... Из всего, что было в этой коробке, а она была довольно большой, пригодился только парацетамол, потому что он снимает головную боль. Я попросила их посмотреть каптоприл, который снимет давление. Его не было... Аптечка была неполной", - рассказала врач.

К счастью, у других пассажиров были лекарства, которые помогли женщине почувствовать себя лучше. Однако врач не понимает, почему аптечка оказалась такой маленькой.

При этом представители airBaltic утверждают, что содержимое аптечки соответствует нормам и одобрено Агентством гражданской авиации.

"Лекарства, которые есть у нас в аптечке, могут помочь от диареи, головных болей, заложенности носа, что может облегчить пассажирам полет и достижение пункта назначения. Если бы пассажиру стало хуже, было бы принято решение о посадке самолета в ближайшем аэропорту", ​​- объяснил представитель airBaltic Гатис Станга.

Средства первой помощи различаются на межконтинентальных рейсах и на так называемых ближнемагистральных рейса, то есть когда самолет летит по Европе и имеет возможность совершить посадку.

Но неужели дополнительные лекарства не обойдутся дешевле, чем экстренная посадка?

"Стюардессы не являются медицинскими работниками. Они способны оказать первую помощь в экстренных случаях. Однако они не способны оказать углубленное лечение во время полета. Поэтому первоочередной задачей является перевозка пассажиров в опасных для жизни ситуациях к медицинскому персоналу, который действует соответственно в пределах своих знаний и компетенции", - объяснил руководитель отдела оперативных ситуаций Агентства гражданской авиации Латвии Айвис Винчевс.

В airBaltic не исключают, что содержимое аптечки через какое-то время будет дополнено, если это будет сочтено необходимым.