Так умный ли город? Рига поднялась в рейтинге, но отстает от Вильнюса и Таллина

При этом Рига отстает на 35 мест от Таллина, который занимает 24-е место, и на 12 мест от Вильнюса, который занимает 47-е место.

В международном индексе умных городов, состоящем из 142 городов, Рига опередила такие европейские мегаполисы, как Барселона, Стамбул, Рим, Афины, Милан, Краков и Манчестер.

Индекс умных городов (IMD Smart City index) ежегодно составляется Центром глобальной конкурентоспособности и оценивает существующую инфраструктуру городов, технологические решения и доступные услуги.

В ходе исследования 120 жителей каждого города попросили оценить работу своего города в таких областях, как здоровье и безопасность, мобильность, активность, доступ к работе и образованию, а также городское управление.

По словам представителей самоуправления, внедрение цифровых технологий в работу муниципалитета уже делает передвижение по Риге более простым и удобным благодаря интегрированным транспортным системам. Оперативное управление дорожным движением и данные в режиме реального времени облегчают передвижение по городу.

"Зеленые" здания, солнечная энергия, "умное" освещение и экологичные поездки на работу уменьшают углеродный след, создавая более чистую и зеленую Ригу.

Бесплатный Wi-Fi в городских парках, повышение уровня общественной безопасности и широкий спектр городских услуг улучшают повседневную жизнь горожан и гостей. Также тестируются инструменты искусственного интеллекта (ИИ) тестируются, чтобы повысить эффективность работы муниципалитета и быстрее реагировать на запросы горожан.

Например, портал геопространственных данных самоуправления "Geo Riga" предоставляет доступ к геопространственным данным Риги различным группам населения, в том числе инвесторам, предпринимателям, исследователям.

Вместе с самоуправлением Турина Рига участвует в пилотном проекте Европейского союза "5G4lives". Пилотные зоны проекта - пляжи Вецаки и Кишэзерс - будут оснащены новейшими технологиями 5G, а в работе муниципальной полиции будут введены дроны.

Чтобы сделать Ригу более безопасной, увеличивается количество камер видеонаблюдения и автоматизируется процесс фиксации нарушений правил дорожного движения.