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«Так рано мышление не работает»: раннее начало учебы волнует школьников, медиков и омбудсмена

tv3.lv 10 ноября, 2024 14:16

Латышские СМИ 0 комментариев

Хотя дискуссии на эту тему идут годами, в стране до сих пор не установлено единое время, когда могут начинаться уроки. Бюро омбудсмена еще летом выслушало жалобы от родителей, чьи дети вынуждены вставать в пять утра, и сейчас призывает внести изменения в нормативные акты, чтобы никакой учебный процесс нельзя было начинать раньше восьми утра, сообщает TV3 Ziņas.

Омбудсмен еще в 2017 году обращался и в Минобрнауки, и в Минздрав с призывом установить самое раннее допустимое время начало уроков, единое для всех школ. Однако уже несколько лет этот вопрос не решается. Отдельные школы проявляют интерес и сами регулируют время начало учебы, но во многих местах дети вынуждены учиться еще до восьми часов утра.

Например, у 12-классника Мика Тиллерса нулевой урок начинается в 7:45 - это английский или история. Такой урок у него три раза в неделю.

"В этом году у меня не такие трудные предметы, требующие интенсивного мышления. К счастью, математика у нас не в нулевой урок, поэтому в данном случае, может быть, не все так уж страшно. Если урок начинается в 7:45, может быть, в моем случае не так уж страшно, я живу в получасе от школы, но есть люди, живущие в Саулкрасты или Адажи - им надо вставать уже в пять утра, для школьника это слишком рано. Так рано у людей мышление не работает", - считает Мик.

Примерно такого же мнения и старшеклассница Юстине Фреймане, которая в свое время посещала консультации по информатике в 7:30: "Довольно трудно сосредоточиться, а еще дорога в школу занимает примерно 20 минут, и все это вместе. Чувствовала себя невыспавшейся, учиться тоже труднее, если надо долго заниматься по вечерам. Я ложилась спать только около полуночи, шесть часов сна - это не совсем соответствует стандартам по здоровью".

Эксперты по сну заявляют, что решение установить начало уроков в основной школе с 8:30, а в средней - с 9:00 было бы важным шагом в обеспечении здоровья молодых людей, однако директор Рижской 64-й средней школы Эдгар Зивертс опасается, что в таком случае старшеклассникам придется проводить в школе еще больше времени, а это ограничит их возможности заниматься образованием по интересам.

"Насчет того, чтобы старшеклассникам делать упор на 9:00, я тоже не уверен. Как раз наоборот, скорее можно было бы сделать старшеклассникам с 8:30, а основной школе с 9:00. Учащиеся основной школы еще не настолько способны регулировать свой дневной ритм, живут, руководствуясь скорее импульсами, а вот в средней школе уже надо быть в состоянии регулировать свой день, они все же уже без пяти минут взрослые", - высказывает свою точку зрения директор школы.

Тем не менее эксперт по сну Марта Целминя настаивает, что рекомендованное время основано на исследованиях: если уроки начинаются позже, у школьников улучшается успеваемость.

Она поясняет: "В подростковом возрасте способности к саморегулированию хуже, так как у них менее развиты доли мозга, ответственные за то, чтобы делать что-то нужное. Позиция общественности несет в себе сильное сопротивление: дескать, молодежь сама виновата, ничего не может сделать, ленива, подросткам надо отложить в сторону телефоны. У молодого человека мозг устроен так, что ему хочется позже ложиться спать. Телефон ни при чем, так обстоит дело сейчас и так было раньше".

Недостаточное количество сна может неблагоприятно повлиять на функционирование мозга, в результате учащийся может оказаться неспособен контролировать эмоции. Это может повлечь за собой проблемы психологического или даже психиатрического характера, из-за чего сон еще больше ухудшается.

"Главный призыв - установить на государственном уровне, чтобы уроки в школах могли начинаться не раньше 8:00, это тот минимум, который мы призываем закрепить на уровне нормативных актов, но уже сейчас каждая школа может решить, чтобы уроки начинались позже", - заявляет руководитель отдела по правам детей бюро омбудсмена Лайла Гравере.

Тем временем правительство призывают до 31 марта следующего года установить в качестве нормы, что уроки, консультации и факультативные занятия в школах не могут начинаться раньше 8 часов утра.

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