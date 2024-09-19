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Так можно детям в школе говорить по-русски? Юрмальская школа изменила правила (1)

© Lsm.lv 19 сентября, 2024 15:02

ЧП и криминал 1 комментариев

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Сигналы о том, что в той или иной школе ученикам запрещают разговаривать на переменах не на латышском языке поступали и раньше. И еще год назад министр образования Анда Чакша заявила — что такие ограничения чрезмерны. Школа имени Аспазии пока первая, по крайней мере из известных, где запрет на использование иностранных языков на переменах решили оформить в виде официального школьного документа. Могут ли правила внутреннего распорядка школы ограничивать язык общения в частных разговорах между учениками вне уроков? Об этом рассказывает  LSM+

Ситуацию рассмотрели в Бюро омбудсмена. И говорят — нет, не могут. 

«У школы есть обязанность разработать правила внутреннего распорядка. Но есть какой-то предел, есть области, которые они не могут регулировать — например, частное общение между двумя учениками. Закон им не разрешает вмешиваться в эту область. Школа может решать только те вопросы, которые ей разрешено решать, а не все вопросы мира. Например, в школе, две подружки на перемене приватно обсуждают что-то для них важное. Они могут использовать такой язык, какой им удобнее», - пояснила представитель Бюро омбудсмена Рута Силиня.

Портал попытался связаться с основной школой имени Аспазии, но там, сославшись на то, что школа принадлежит юрмальскому самоуправлению, направили в Управление образования города. Там дали следующий комментарий.

«Правила внутреннего распорядка школы — уже пересмотрены, основываясь на рекомендациях юриста и омбудсмена. И эта норма об обязательности на переменах — уточнена. Поэтому ни о каких наказаниях за нарушение правила мы говорить не можем. Учебный процесс непременно должен проходит на госязыке, то есть рабочий язык — латышский. Что касается общения между собой на организованных школой мероприятиях, в том числе на переменах — прежде всего, рекомендуем общаться на латышском, но у этого рекомендательный характер. Потому что очень важно, чтобы процесс интеграции осуществлялся постепенно и инклюзивно», — заявил глава Юрмальского управления образования Эдгар Берзиньш.

И действительно, на сайте школы сегодня вдруг появился обновленный вариант правил. Оттуда исчезло конкретное упоминание перемен и экскурсий, добавилась информация о том, что учебный процесс проходит на госязыке, а также появился еще один пункт — для освоения навыков госязыка рекомендуем использовать латышский язык.

«В конце прошлого учебного года мы начали получать в дневнике у ребенка в e-klase, отметки о том, что runā krieviski, vai runā svešvaloda, vai nelieto valsts valodu (говорит по-русски, говорит на иностранном языке, не использует государственный язык). При чем, когда я обращалась к ребенку, спрашивала, как это произошло — она говорила, что ситуации разные, это могло быть на перемене, это могло быть в школе после уроков или на территории школы после уроков», - пояснила мама ученика Юрмальской основной школы имени Аспазии.

Что делать родителям в случаях, когда они не согласны с правилами распорядка школы? В Бюро омбудсмена говорят — вариантов несколько.

«В ситуации, когда родители не согласны с пунктами распорядка, и у них есть для этого основания, один механизм — обращаться к директору или второй вариант — Совет школы. В законе сказано, что в каждой школе должна быть такая институция, и согласно закону — совет школы формируется подавляющим большинством родителей», - советует представитель Бюро омбудсмена Рута Силиня.

В крайних случаях — можно обращаться и в Бюро омбудсмена.

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