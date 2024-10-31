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Табак, топливо, напитки алкогольные и без: Сейм повышает акциз — на сколько?

© LETA 31 октября, 2024 07:52

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Сейм в среду концептуально одобрил изменения в законе об акцизном налоге, которые предусматривают со следующего года повышение налога на топливо, безалкогольные и алкогольные напитки, а также повышение акцизов на табачные изделия с 2027 года.

Как поясняет Минфин, применение акцизного налога необходимо пересмотреть для того, чтобы можно было частично компенсировать сокращение поступлений налогов на рабочую силу и увеличить поступление средств в госбюджет, особенно в нынешних условиях, когда критически необходимо финансирование внешней и внутренней безопасности и других важных для общества мер.

Под влиянием планируемых изменений в 2025 году в госбюджет планируется собрать 42,87 млн евро.

В результате изменения ставок акцизного налога цена одного литра дизельного топлива в 2025 и 2026 годах из-за налогов будет расти на 3,2 цента ежегодно, а на не содержащий свинец бензин - на 2,7 цента ежегодно. Стоимость одного литра автогаза в 2025 и 2026 годах вследствие повышения налогов может последовательно подняться на 1,9 цента.

Минфин отмечает, что таким образом из-за налоговых изменений расходы на коммерческий транспорт вырастут примерно на 64 цента на 100 километров, если предположить, что средний расход дизельного топлива составляет 20 литров на 100 километров.

Предусмотрено отменить освобождение от уплаты акцизного налога на нефтепродукты, используемые при производстве и когенерации электроэнергии, и установить ставку акцизного налога как на нефтепродукты, используемые в качестве топлива.

Что касается топлива, то расходы на природный газ для домохозяйств из-за налогов будут расти примерно на 2,7 цента за один кубометр ежегодно, расходы на сжиженный нефтегаз - на 5,3 цента на один килограмм ежегодно, а расходы на дизельное топливо, используемое в качестве топлива, - на 5,8 цента за литр в 2025 году и на 3,2 цента за литр в 2026 году.

Кроме того, с 2025 года предполагается повысить ставку акцизного налога на безалкогольные напитки с содержанием сахара до восьми граммов на 100 миллилитров с 7,4 евро за 100 литров до 11 евро за 100 литров. Таким образом, доля налогов на один литр напитка вырастет на четыре цента, пояснили в Минфине.

С 2027 года для уравнивания ставок акцизного налога со странами Балтии предполагается повысить ставку акцизного налога и на алкогольные напитки, в том числе на пиво, а также на табачные изделия и аналогичные по цели использования продукты, такие как нагреваемый табак, табачные листья, жидкости для электронных сигарет и заменители табака.

Таким образом, по расчетам Минфина, стоимость 0,5-литровой бутылки крепкого алкогольного напитка (содержание алкоголя 40%) в 2027 году может вырасти на 0,15 цента, бутылки вина (0,75 л) - на шесть центов, а 0,5-литровой бутылки пива (содержание алкоголя 5,2%) - на два цента.

Доля налогов (минимальный уровень акцизного налога и применяемая к нему часть налога на добавленную стоимость) на пачку сигарет в 2027 году вырастет на 46 центов, на пачку нагреваемого табака (5,3 грамма) - на 19 центов. Цена 40-граммовой упаковки курительного табака может вырасти на 62 цента, а одной упаковки сигар или сигарилл (10 штук) - на 29 центов.

Уровень налогов на жидкости для заполнения электронных сигарет за упаковку объемом в два миллилитра вырастет на 10 центов, а за упаковку в 10 миллилитров - на 48 центов. Налог на заменители табака, такие как никотиновые подушечки (14-граммовая упаковка), в 2027 году вырастет на 28 центов.

Кроме того, законопроект предусматривает установление лимита на топливо, ввозимое коммерческим транспортным средством из третьей страны в стандартных емкостях, в объеме не более 200 литров. Въезд в Латвию на коммерческом механическом транспортном средстве, объем горючего в стандартных емкостях которого превысит 200 литров, будет запрещен.

Изменения в законе об акцизном налоге включены в пакет законопроектов, сопровождающих проект госбюджета на 2025 год.

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