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СЗК не исключает, что финансирование партий придется сократить

© LETA 10 сентября, 2024 07:48

Новости Латвии 0 комментариев

Входящий в правительство Союз зеленых и крестьян (СЗК) не исключает, что придется сократить финансирование партий, сообщил сегодня журналистам после заседания коалиции представитель СЗК, министр экономики Виктор Валайнис.

Политик отметил, что в настоящее время коалиция договорилась о замораживании финансирования партий, но вопрос о возможном сокращении финансирования должен быть дополнительно рассмотрен в процессе составления бюджета.

По словам Валайниса, сейчас мы находимся в середине процесса разработки бюджета, многие вопросы уже решены, но впереди еще целый ряд нерешенных вопросов.

Как сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") ранее заявила, что государственное финансирование политических партий в следующем году не увеличится и будет заморожено. Премьер-министр сообщила, что партнеры по коалиции поддержали ее предложение приостановить индексацию государственного финансирования, которое в настоящее время привязано к уровню минимальной заработной платы.

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