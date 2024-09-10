СЗК не исключает, что финансирование партий придется сократить

Политик отметил, что в настоящее время коалиция договорилась о замораживании финансирования партий, но вопрос о возможном сокращении финансирования должен быть дополнительно рассмотрен в процессе составления бюджета.

По словам Валайниса, сейчас мы находимся в середине процесса разработки бюджета, многие вопросы уже решены, но впереди еще целый ряд нерешенных вопросов.

Как сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") ранее заявила, что государственное финансирование политических партий в следующем году не увеличится и будет заморожено. Премьер-министр сообщила, что партнеры по коалиции поддержали ее предложение приостановить индексацию государственного финансирования, которое в настоящее время привязано к уровню минимальной заработной платы.