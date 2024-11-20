Сын норвежской принцессы арестован по подозрению в изнасиловании: молодой человек потерял все берега

Мариуса Борга Хейби заподозрили в нарушении уголовного кодекса, «касающемся полового акта с лицом, находящимся в бессознательном состоянии или по другим причинам неспособным сопротивляться этому действию». В ведомстве уточнили, что речь идет о «половом акте без проникновения», который, по предварительным данным, произошел в начале этого года. Официальное расследование началось 6 ноября.

Это не первый случай, когда молодой человек попадает в поле зрения полиции. В начале августа Хейби был задержан после ночного инцидента в квартире в Осло. Его обвинили в нанесении телесных повреждений женщине, с которой у него были отношения. По данным СМИ, в квартире полиция обнаружила нож, воткнутый в одну из стен спальни женщины. В сентябре его снова арестовали по подозрению в нарушении запретительного судебного приказа.

Когда в этот понедельник сына принцессы вновь задержали, то в его машине находилась девушка из прошлого дела, с которой Мариусу было запрещено контактировать согласно судебному приказу. Сейчас полиция избирает Хейби меру пресечения. Королевская семья пока не комментировала обвинения.