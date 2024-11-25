Связывать крушение грузового самолета с саботажем преждевременно: литовский эксперт

"На данный момент, насколько известно, преждевременно связывать это с чем-то или выдвигать обвинения. У нас не было никакой предварительной информации на этот счет", - заявил Яунишкис.

Однако глава ДГБ отметил, что "мы не можем исключить версию терроризма".

"Мы видим, что Россия становится в определенном смысле все агрессивнее, и, как вам известно, зарубежные партнеры тоже говорят об опасностях, случаях диверсий или угрозе терроризма", - сказал Яунишкис.

Авария произошла в понедельник утром недалеко от аэропорта Вильнюса. По предварительным данным, на борту грузового самолета находились четыре человека, один из которых погиб, а три члена экипажа были госпитализированы.

Глава ДГБ сообщил, что Литва сотрудничает с зарубежными партнерами в связи с катастрофой.

Руководитель литовской полиции Арунас Паулаускас также заявил, что версия терроризма не исключается, но, скорее всего, это либо техническая авария, либо человеческая ошибка.

В последние месяцы в европейских странах участились инциденты, связанные с гибридными атаками из России. Несколько таких инцидентов были связаны с самолетами DHL.

В начале этого года были зафиксированы случаи, когда в самолеты DHL, следовавшие из Литвы в Германию и Великобританию, загружались самовоспламеняющиеся посылки. Позднее западные правоохранители также связали эти инциденты с Россией. По их словам, это было частью тайной операции Москвы по поджогу транспортных и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.

На прошлой неделе в Балтийском море были повреждены два кабеля связи. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что это акт саботажа, хотя Национальный центр управления кризисными ситуациями Литвы заявил, что пока рано говорить о том, что это был саботаж.

По словам Яунишкиса, обстановка в отношении случаев саботажа накалена.

"Посмотрите, что происходит во всем мире. Вне всякого сомнения нельзя исключать, что она будет накаляться и дальше", - сказал глава ДГБ.

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