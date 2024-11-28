Связи между Литвой и Швецией восстановлена после почти двухнедельного отключения из-за обрыва кабеля

"После почти двухнедельного отключения международного кабельного сообщения между Литвой и Швецией в четверг связь Telia через Балтийское море была восстановлены", - сообщила в четверг Telia Lietuva.

«Критически важные системы всегда должны дублироваться, поэтому, когда компании выбирают услуги интернета, стоит рассмотреть решения, сочетающие фиксированную и мобильную связь, или, возможно, стоит также рассмотреть услуги спутникового интернета», - сказал для пресс-релиза технологический директор Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс.

17 ноября был поврежден один из трех кабелей связи, проложенных через Балтийское море из Швеции в Литву, а также кабель, соединяющий Хельсинки и немецкий порт Росток.