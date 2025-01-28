Своевременная диагностика рака: Минздрав планирует расширить возможности скрининга

Приоритетами плана являются создание реестра онкологических пациентов, межотраслевая координация и повышение отклика на организованный государством скрининг, создание "путей пациента", улучшение диагностики, развитие персонифицированного медицинского обслуживания.

В Рижской Восточной клинической университетской больнице уже создан методический центр в области онкологии, а сейчас идет процессе аккредитации Латвийского центра рака и создание Государственного центра патологии, отметили в министерстве. Планируется, что Латвийский центр рака будет функционировать как методический центр управления, за чем последует создание сети медучреждений.

Директор департамента здравоохранения Санита Янка подчеркнула, что в плане особое внимание уделено своевременной диагностике рака, поддержке программ государственного скрининга, а также развитию персонализированной медицины. План предполагает достижение конкретных результатов в охвате вакцинацией против вируса папилломы человека, а также в области скрининга рака груди, рака шейки матки, рака кишечника и рака предстательной железы.

Одновременно до 2027 года планируется интегрировать данные Латвии в Европейскую онкологическую информационную систему (ECIS) и добиться международной аккредитации Латвийского центра рака, а также снизить смертность от злокачественных опухолей и сровнять показатель выживаемости со средним уровнем Евросоюза.

Кроме того, план предусматривает повышение доступности реконструктивных операций, которые помогают пациентам вернуться к качественной жизни после лечения.

Всего на совещании по новому плану было рассмотрено 150 предложений представителей отрасли, которые в основном касались скрининга и цифровизации данных о здоровье.

Разработка плана велась совместно с отраслевыми экспертами, врачами, организациями пациентов и представителями сферы здравоохранения. На пяти тематических заседаниях, которые проходили весной и летом 2024 года, были рассмотрены наиболее существенные проблемы, предложены решения и сформулированы цели в области онкологии.

Также обсуждались усовершенствования в области опыта пациентов, профилактика рака, качество лечения, детская онкология, цифровизация данных и создание реестра рака. В результате этих дискуссий появилась "разносторонняя редакция плана, отражающая мнения и приоритеты разных сторон", отметили в Минздраве.

В министерстве обращают внимание, что в Латвии примерно 90 000 жителей с онкологическим диагнозом, который остается второй по частоте причиной смертности, составляя 20% всех смертей. Среди детей заболеваемость раком ниже, чем среди взрослых: в 2022 году злокачественная опухоль была диагностирована у 74 детей и подростков до 17 лет.