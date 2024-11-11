Свобода — это мужество и ответственность каждого из нас: Ринкевич выступил у памятника Свободы

У памятника Свободы в Риге состоялась торжественная смена почетного караула, после чего выступил президент Латвии и шествие оркестра штаба Национальных вооруженных сил и солдат Службы национальной обороны. Посмотреть на мероприятие пришли несколько сотен человек, в том числе школьники.

В своей речи Ринкевич сказал, что в День Лачплесиса мы чтим память павших в боях за свободу и чествуем кавалеров ордена Лачплесиса, и сегодня мы особенно ценим наши традиции, одна из которых - почетный караул у памятника Свободы. 18 ноября 1935 года у памятника впервые был выставлен почетный караул, и именно в День Лачплесиса 32 года назад солдаты почетного караула встали в строй у памятника и Рижского замка.

«Мы уже забыли, как это может быть, что у нашей армии нет почетного караула. Как может быть, что нам не разрешают собираться и праздновать у памятника. Как может быть, что кто-то другой определяет, что можно делать, а что нельзя. Пусть это чувство навсегда останется в истории, но давайте всегда помнить, что независимость, свобода, демократия и безопасность - это результат мучительных жертв и тяжелого труда», - сказал президент.

Как во время борьбы за свободу, так и сегодня, когда мы защищаем независимость, в основе всего лежит мужество: мужество защищать страну как на профессиональной, так и на добровольной службе, мужество поддерживать и помогать ближним, мужество следовать правильным путем, а не тем, к которому мы привыкли. Свобода - это мужество и ответственность каждого из нас, сказал Ринкевич.