Учёные отдельно проверяли, совпадает ли прогноз с самочувствием человека и с признаками воспаления в анализах крови. Когда к данным гаджета добавили короткие ежедневные отчёты самих пациентов, модель лучше распознавала предстоящее усиление воспаления. Несколько слов о самочувствии оказались ценным дополнением к тысячам измерений с запястья.

Исследователи проверяли прогнозы на срок до четырёх недель. Пока результаты получены на небольшой группе, по уже собранным записям. Следующая проверка для такого алгоритма — сможет ли он вовремя предупредить нового пациента в обычной жизни.