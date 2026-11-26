Команда Медицинской школы Икана при Mount Sinai в Нью-Йорке собрала данные 49 человек. Одни носили Apple Watch, другие — браслет Fitbit или кольцо Oura. Для сравнения взяли три показателя, доступных разным устройствам: пульс, изменения интервалов между ударами сердца и число шагов.
Учёные отдельно проверяли, совпадает ли прогноз с самочувствием человека и с признаками воспаления в анализах крови. Когда к данным гаджета добавили короткие ежедневные отчёты самих пациентов, модель лучше распознавала предстоящее усиление воспаления. Несколько слов о самочувствии оказались ценным дополнением к тысячам измерений с запястья.
Исследователи проверяли прогнозы на срок до четырёх недель. Пока результаты получены на небольшой группе, по уже собранным записям. Следующая проверка для такого алгоритма — сможет ли он вовремя предупредить нового пациента в обычной жизни.
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