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Крепко спорят — из-за одной гарумзиме: Центр госязыка против латвийского посёлка

© Lsm.lv 22 ноября, 2024 10:17

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Олайнская краевая дума не уступила настояниям Центра госязыка изменить написание названия железнодорожной станции и поселка Медемциемс на латышском языке. Спорят они из-за одной буквы «е» — со знаком долготы или без, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛТВ.

Центр госязыка ранее призвал краевую думу изменить написание с Medemciems на Mēdemciems (с гарумзиме), потому что, по его мнению, так было бы «исторически правильнее». Топоним происходит от благородной балтонемецкой фамилии Mēdemi, поясняют в ведомстве.

Однако самоуправление Олайнского края решило сохранить написание Medemciems, потому что исследовало вопрос и установило, что род немецких помещиков не имеет отношения к этому населенному пункту.

Как пояснил журналистам LTV старший специалист музея истории и искусства Олайнского края Марис Рыбицкис, Центр госязыка апеллирует к написанию немецкой фамилии, но ее носителям принадлежали поместья в Курземе и Земгале, а Олайне — не в Земгале.

«У нас тут рядом пограничные столбы, которые исторически, с 30-х годов XIX века, отделяли Курземе и Земгале. Второе важнейшее — то, что эту землю в те времена можно было и арендовать. Собственник земель — город Рига. В нашем распоряжении, и в архивах тоже, не имеется ни одного документа, подтверждающего, что тот род арендовал эту землю, на основании чего можно было бы ссылаться на то, что название произошло именно от фамилии рода», — говорит Рыбицкис.

Со своей стороны, главный лингвист Центра госязыка Агрис Тимушка в беседе с LTV высказал допущение, что самоуправлению все же придется написание изменить, потому что «правильная форма — однозначно с долгим ē»:  «Центр госязыка сейчас взвешивает возможности добиться принятия такого решения. Вероятнее всего, обратившись в суд с иском об отмене некорректного решения Олайнской краевой думы».

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