«Судно стало слишком тяжелым». В министерствах можно создать «нулевые бюджеты» — премьер

В прошлом году министерствам удалось в своих бюджетах найти 140 миллионов евро для финансирования здравоохранения. В этом году аналогичная история с обороной: еще 50 млн найдены благодаря принятым министерствами мерам экономии. Правительство, видя, насколько сложным получается бюджет страны, признает необходимость сэкономить еще. Однако, отмечает, что без структурных реформ найти дополнительные средства будет сложно. Поэтому в качестве одного из вариантов появилась идея создания «нулевых бюджетов» в министерствах.

«Если мы идем в сторону «нулевых бюджетов», то речь может быть о каких-то министерствах, потому что ясно, что не все министерства можно адаптировать к «нулевым бюджетам». Ни в одной стране такого не делали. Ранее разговор был о том, что первым могло бы стать Министерство сообщения», — сообщила Э. Силиня.

Она отметила, что важна готовность министра сделать это.

«Когда закончится рассмотрение этого бюджета, займемся вопросом о следующем этапе», — заверила премьер.

На возможность дополнительно сэкономить в своих ведомствах министры смотрят по-разному.

«Пересмотр финансирования, функций всегда нужен и желателен. Это то, что мы сделали сейчас при подготовке бюджета: пересмотрели дела: что является приоритетом, а где возможны сокращения», — сообщила министр культуры Агнесе Лаце («Прогрессивные»).

Глава же МВД Рихард Козловскис («Новое Единство») сказал: «Насчет структурных реформ мне очень трудно сказать, где бы мы могли их реализовать. Общее намерение есть, но считаю, что это надо очень тщательно оценивать по отраслям. Потому что сказать — отрежем линейно на столько и столько процентов — думаю, мы не можем и не должны делать этого в отношении внутренней безопасности».

Министр климата и энергетики Каспар Мелнис (Союз «зеленых» и крестьян) считает, что «резать ради того, чтобы резать, — это абсурд», потому что порой это может повлечь негативные последствия. Например, в виде не освоенных вовремя фондов ЕС или помех для предпринимательства. «Это все надо оценивать», — сказал он.

К созданию «нулевых бюджетов» в министерствах призывали и некоторые депутаты от парламентской оппозиции во время дебатов о госбюджете следующего года. Экс-премьер, а ныне оппозиционный депутат Марис Кучинскис («Объединенный список» считает, что введение «нулевых бюджетов» вполне возможно, но его не следует поручать самим министерствам. Это должен делать кто-то, способный посмотреть более независимо, но не люди «со стороны», а какие-то работники госуправления.

«Судно стало слишком тяжелым. Надо избавиться от всего лишнего и, очевидно, надо пересмотреть число матросов. Сейчас сообщения правительства заставляют каждого матроса самостоятельно как-то избавиться не пойми от чего», — иносказательно высказался Кучинскис.