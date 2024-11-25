Судьбу решит генератор случайных чисел: будут определены еще 800 призывников на Службу гособороны

С помощью специальной программы генерации случайных чисел будут отобраны 800 граждан Латвии, в основном мужчины в возрасте 18-19 лет. Всего на службу летом следующего года планируется призвать 830 молодых людей. Добровольно заявки на службу в СГО уже подали 782 человека.

Из тех, кто будет выбран случайно, после проверки здоровья будут призваны 320 человек.

Как отмечает Минобороны, учитывая прошлую практику, ожидается, что после проверки состояния здоровья многие молодые люди будут признаны непригодными к службе.

11-месячную службу в СГО призывники начнут 19 июля 2025 года.

В мероприятии по отбору призывников примут участие министр обороны Андрис Спрудс и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.