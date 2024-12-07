Она воспитывает дочь совместно с омбудсменом по равным возможностям Бируте Сабатаускайте, которая является биологической матерью девочки.

Суд вынес приговор 6 ноября.

Адвокат юридического бюро Ellex Valiunas Донатас Мураускас, представлявший в суде интересы Юшкайте, сказал, что, насколько ему известно, это первый случай в судебной практике Литвы, когда был принят приговор такого рода.

"В данном случае у ребенка будут две матери", - добавил адвокат, являющийся ассоциированным профессором юридического факультета Вильнюсского университета. Он добавил, что приговор суда позволяет его клиентке обратиться в загс с просьбой указать ее в официальных документах в качестве второй матери ребенка.

Постановление суда означает, что на Юрате Юшкайте теперь распространяются все законные родительские права и обязанности. Ребенок также получит отдельные права, установленные законом, в частности, сможет получить наследство без дополнительных налогов.

В Литве юридически не признаны ни однополые партнерства, ни однополые браки.