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Суд в Курске арестовал воевавшего в составе ВСУ британца

© Deutsche Welle 26 ноября, 2024 16:46

Мир 0 комментариев

Британец Джеймс Андерсон, взятый в плен российскими войсками в Курской области, заключен под стражу. Его подозревают в совершении теракта и наемничестве, сообщает Deutsche Welle.

Ленинский районный суд Курска арестовал гражданина Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона, которого обвиняют в незаконном пересечении государственной границы России и участии в боевых действиях в составе ВСУ на территории Курской области. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. Заседание суда проходило 25 ноября в закрытом режиме.

Как уточнил Следственный комитет РФ, против Андерсона возбуждено уголовное дело по статьям о совершении террористического акта и о наемничестве. По его данным, британский гражданин и "иные представители наемнических формирований" в середине ноября 2024 года вторглись на территорию Курской области, где, "преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти", совершали преступные действия.

О том, что российские войска взяли в плен "наемника" из Великобритании в Курской области, 24 ноября сообщили российские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах. В российских Telegram-каналах было опубликовано видео допроса Джеймса Андерсона. Там мужчина рассказывает, что с 2019 по 2023 год якобы служил в полку связи британской армии, а после увольнения оттуда вступил в украинский иностранный легион "из-за проблем с финансами и семьей".

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми 25 ноября заявил, что Лондон был "проинформирован об этом событии" и "окажет гражданину Великобритании всю возможную поддержку".

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ISW: российские войска наступают в Донецкой области

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Российские войска продвигаются вперед на востоке Украины, добившись значительных успехов в западной части Донецкой области. Как отмечают в ISW, это может позволить им наступать на Днепропетровскую и Запорожскую области, сообщает Euronews.

Российские войска продвигаются вперед на востоке Украины, добившись значительных успехов в западной части Донецкой области. Как отмечают в ISW, это может позволить им наступать на Днепропетровскую и Запорожскую области, сообщает Euronews.

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«Находят наших коллег, их детей и членов семьи»: с формы полиции могут исчезнуть имена и фамилии

Важно 20:37

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В программе TV24 “Dienas personība" начальник Государственной полиции Армандс Рукс рассказал о новой инициативе – ввести идентификационные номера на форме полицейских. Такой подход позволит идентифицировать сотрудников полиции, одновременно защищая их личную конфиденциальность и безопасность, особенно в свете растущей ненависти к сотрудникам правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей.

В программе TV24 “Dienas personība" начальник Государственной полиции Армандс Рукс рассказал о новой инициативе – ввести идентификационные номера на форме полицейских. Такой подход позволит идентифицировать сотрудников полиции, одновременно защищая их личную конфиденциальность и безопасность, особенно в свете растущей ненависти к сотрудникам правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей.

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Доходит до…1 евро: на жильё в Латвии удивительно низкие цены

Выбор редакции 20:31

Выбор редакции 0 комментариев

В Латвии квартиры и семейные частные дома продаются по невероятно низким, не соответствующим рыночной стоимости ценам. Об этом сообщили в компании "Latio", изучив сделки, заключенные в октябре этого года.

В Латвии квартиры и семейные частные дома продаются по невероятно низким, не соответствующим рыночной стоимости ценам. Об этом сообщили в компании "Latio", изучив сделки, заключенные в октябре этого года.

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«Плевок в души латышей и украинцев»: Дана Бйорк на «Ночи лицедеев» спела песню на русском

Важно 20:19

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Директор Рижского Русского театра им. Михаила Чехова Дана Бйорк во время своего выступления на ежегодном вручении премий лучшим театральным деятелям - "Ночь лицедеев" (Spēlmaņu nakts) - решила спеть по-русски, чем вызвала ужасную волну критики в соцсетях.

Директор Рижского Русского театра им. Михаила Чехова Дана Бйорк во время своего выступления на ежегодном вручении премий лучшим театральным деятелям - "Ночь лицедеев" (Spēlmaņu nakts) - решила спеть по-русски, чем вызвала ужасную волну критики в соцсетях.

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«Большая семерка» осудила ядерную риторику РФ как безответственную

Важно 20:12

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"Большая семерка" (G7) "самым решительным образом осуждает безответственную и угрожающую ядерную риторику России, а также ее позицию стратегического запугивания". Об этом говорится в заявлении глав МИД стран "семерки" по итогам встречи во Фьюджи в Италии во вторник, 26 ноября, сообщает Deutsche Welle 

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Статьи противоречат друг другу? Суд Сатверсме рассмотрит вопрос о языках нацменьшинств

Новости Латвии 20:03

Новости Латвии 0 комментариев

В Конституционном суде возбуждено дело об использовании языков национальных меньшинств в общественных масс-медиа Латвии, сообщает суд. Оспорено соответствие такой практики преамбуле и ст. 4-й Сатверсме, подчеркивает LSM+.

В Конституционном суде возбуждено дело об использовании языков национальных меньшинств в общественных масс-медиа Латвии, сообщает суд. Оспорено соответствие такой практики преамбуле и ст. 4-й Сатверсме, подчеркивает LSM+.

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В Латвии начнется производство боеприпасов: на строительство военного завода выделен 41 миллион евро

Новости Латвии 18:49

Новости Латвии 0 комментариев

Консорциум из пяти европейских предприятий оборонной промышленности и Европейская комиссия подписали договор о выделении 41 млн евро на проект по производству модульных снарядов "ROLLO", сообщили агентству ЛЕТА в ООО "Государственная оборонная корпорация" (ГОК).

Консорциум из пяти европейских предприятий оборонной промышленности и Европейская комиссия подписали договор о выделении 41 млн евро на проект по производству модульных снарядов "ROLLO", сообщили агентству ЛЕТА в ООО "Государственная оборонная корпорация" (ГОК).

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