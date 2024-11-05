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Суд приговорил владельцев банка Snoras к 10 годам тюрьмы. Бывшие банкиры скрываются в России

Редакция PRESS 5 ноября, 2024 16:30

Мир 0 комментариев

Вильнюсский окружной суд приговорил скрывающихся в России бывших владельцев уже ликвидированного банка Snoras Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса к 10,5 годам лишения свободы каждого за хищение ценных банковских активов.

Такой приговор суд огласил во вторник, завершив рассмотрения переданного Генпрокуратурой в суд еще в 2019 году уголовного дела после продолжавшегося чуть более семи лет досудебного расследования.

Антонов и Баранаускас приговорены к тюремному заключению за восемь умышленных преступлений. Антонов также признан главным организатором преступлений.

Гражданин России Антонов и Баранаускас были осуждены заочно - это разрешено принятыми в 2017 году поправками в Уголовно-процессуальный кодекс Литвы, которые расширили возможность осуждения лиц в их отсутствие за преступления, причинившие значительный ущерб.

По словам судьи Вильнюсского окружного суда Гинтараса Дзедулёниса, они расхитили имущества на сумму около 509 млн евро, причинили банку Snoras и его кредиторам ущерб на сумму примерно 460 млн евро, еще 14,5 млн евро было расхищено. 

Вынесенные приговоры соответствовали запросам обвинения.

Антонов и Баранаускас обвинялись в хищении дорогостоящего имущества Snoras, его растрате, преступном банкротстве, легализации нажитого преступным путем имущества, обманном ведении бухгалтерской отчетности банка, злоупотреблениях, подлоге документов.

Суд признал осужденных виновными по всем пунктам обвинения.

Суд также признал подозрения правоохранителей в том, что с осени 2008 года по лето 2011 года на личные счета в банках, действующих в Швейцарии, было совершено 35 крупных операций (на сумму от 5 до 74 млн евро) со средствами и ценными бумагами Snoras, а с 2009 по 2011 год - две потенциально незаконные сделки на крупную сумму с активами Snoras.

Еще в 2015 году британские суды решили экстрадировать в Литву проживавших на тот момент в Лондоне Антонова и Баранаускаса, однако они уехали из этой страны в Россию и получили там убежище.

В марте 2018 года литовская прокуратура, готовясь судить их заочно, проинформировала Генпрокуратуру России о предъявленных им обвинениях, но Россия отказалась их выдать.

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