Суд отклонил иск бывшего преподавателя ЛМА Купчса о восстановлении на работе

Суд также постановил взыскать с Купчса судебные издержки в размере 1306 евро в пользу академии. Решение суда еще может быть обжаловано.

Купчс лишился должности руководителя кафедры старинной музыки, а затем и преподавателя академии после того, как его имя неоднократно упоминалось в связи со скандалом о сексуальных домогательствах в вузе.

Ранее Рижский городской суд отклонил иск и другого бывшего преподавателя ЛМА Роланда Кронлакса. Он также оспаривал свое увольнение.

В марте этого года полиция начала уголовный процесс в связи с обнародованной информацией о домогательствах преподавателей академии к студенткам. Одним из преподавателей, имя которого упоминалось в этой связи, был Марис Купчс.