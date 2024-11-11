Суд Эстонии досрочно освободил педофила с испытательным сроком

Два года назад Харьюский уездный суд приговорил работавшего дворником школы Андреса Кентса к девяти годам тюрьмы за сексуальное насилие над детьми в возрасте до 10 лет. Он находился под стражей с апреля 2021 года.

Кентс и его защита оспорили приговор через окружной суд, где срок наказания в январе прошлого года сократили до пяти лет.

Согласно обвинению, в период с августа 2018 года по апрель 2021 года Кентс в различных местах совершил в отношении четырех пострадавших в возрасте младше 10 лет различные действия сексуального характера. По оценке суда, вина Кентса доказана показаниями пострадавших и свидетелей, особенно ярким доказательством являются видеозаписи.

8 ноября вступило в силу постановление Харьюского уездного суда об условно досрочном освобождении Кентса с испытательным сроком до апреля 2026 года.

В течение первых трех месяцев он будет находиться под электронным надзором и под надзором сотрудника криминальной пробации.