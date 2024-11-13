Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 13. Ноября Завтра: Eizens, Jevgenija, Jevgenijs

Суд ЕС не разрешил зарегистрировать фразу про «русский военный корабль» в качестве товарного знака

© BBC 13 ноября, 2024 12:14

Мир 0 комментариев

Суд Европейского союза постановил, что известная нецензурная фраза «Русский военный корабль, иди на ****» не может быть зарегистрирована в ЕС в качестве товарного знака.

Управление государственной пограничной службы Украины хотело зарегистрировать свои права на эту фразу на русском и английском языках, но получило отказ сначала от бюро по интеллектуальной собственности ЕС, а теперь и от суда.

Как отмечается в судебном решении, эти слова стали широко известны в качестве ответа украинских пограничников на острове Змеином в первый день полномасштабной войны и быстро превратились в «символ борьбы Украины против российской агрессии».
Именно поэтому, указывает суд, она «не будет восприниматься соответствующей публикой как указание на коммерческое происхождение товаров и услуг».

Пограничная служба хотела использовать этот слоган на различных сувенирах, следует из решения суда.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Победители и жертвы в войне с памятниками: Даукште о том, где провести черту

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

«Войны памятников» в Риге – по крайней мере на данный момент – закончились. Об этом неделю назад завил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, отметив, что решений о сносе или переносе памятников в столице больше приниматься не будет, пишет на портале la.lv публицист Анита Даукште.

«Войны памятников» в Риге – по крайней мере на данный момент – закончились. Об этом неделю назад завил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, отметив, что решений о сносе или переносе памятников в столице больше приниматься не будет, пишет на портале la.lv публицист Анита Даукште.

Читать
Загрузка

Министерство образования предлагает сократить количество централизованных экзаменов в школах

Новости Латвии 14:42

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования и науки (МОН) предлагает сократить количество централизованных экзаменов в основной и средней школе, прозвучало в среду в парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.

Министерство образования и науки (МОН) предлагает сократить количество централизованных экзаменов в основной и средней школе, прозвучало в среду в парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.

Читать

Государственные и муниципальные предприятия также должны выйти на рынок капитала: Силиня выступила на форуме

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Государственные и муниципальные предприятия также должны выйти на рынок капитала, заявила в среду премьер-министр Эвика Силиня на форуме "Инициатива государственных инновационных предприятий".

Государственные и муниципальные предприятия также должны выйти на рынок капитала, заявила в среду премьер-министр Эвика Силиня на форуме "Инициатива государственных инновационных предприятий".

Читать

Как изменится состав коалиции после принятия бюджета: об этом нужно спрашивать у партий, считает Ринкевич

Новости Латвии 14:12

Новости Латвии 0 комментариев

Вопрос о стабильности правящей коалиции следует задать формирующим ее партиям, заявил в среду на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Вопрос о стабильности правящей коалиции следует задать формирующим ее партиям, заявил в среду на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать

Не платишь налоги — не имеешь права ругать страну: глава СГД жестко прошлась по участникам теневой экономики

Важно 14:01

Важно 0 комментариев

В подкасте “Piķis un ģēvelis!” глава Службы госдоходов (СГД) Байба Шмите-Роке отметила, что в теневой экономике виноваты не только жители Латвии, но и сотрудники государственных органов, политики и правительство, которые принимают решения о расходовании государственных средств.

В подкасте “Piķis un ģēvelis!” глава Службы госдоходов (СГД) Байба Шмите-Роке отметила, что в теневой экономике виноваты не только жители Латвии, но и сотрудники государственных органов, политики и правительство, которые принимают решения о расходовании государственных средств.

Читать

Взрытый асфальт, куски арматуры и заторы: что творится на мосту Земитана и не только (ФОТО)

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В Риге уже полным ходом идут работы по реконструкции моста Йорга Земитана. Строители решительно взялись за дело, а жители столицы уже ощутили на себе перемены - стоя в пробках, став невольными свидетелями хода ремонтных работ. Ведь вместо трех полос в каждую сторону на одной из главных транспортных артерий осталось по одной, а посреди моста взрыт асфальт и торчит арматура. И если на Земитанском мосту полным ходом идет ремонт, то в каком состоянии остальные "проблемные" мосты столицы?

В Риге уже полным ходом идут работы по реконструкции моста Йорга Земитана. Строители решительно взялись за дело, а жители столицы уже ощутили на себе перемены - стоя в пробках, став невольными свидетелями хода ремонтных работ. Ведь вместо трех полос в каждую сторону на одной из главных транспортных артерий осталось по одной, а посреди моста взрыт асфальт и торчит арматура. И если на Земитанском мосту полным ходом идет ремонт, то в каком состоянии остальные "проблемные" мосты столицы?

Читать

Эксперт не исключает, что Латвии придется платить пенсии, увеличивая госдолг

Новости Латвии 13:48

Новости Латвии 0 комментариев

О потенциальных изменениях пенсионной системы звучит много идей, в том числе о том, чтобы позволить присоединяться ко 2-му пенсионному уровню добровольно (а не в обязательном порядке), за несколько лет до выхода на пенсию предоставить жителям выбор оставить накопление на 2-м пенсионном уровне или перевести на 1-й, переводить накопления 2-го уровня на 3-й уровень и т.п.

О потенциальных изменениях пенсионной системы звучит много идей, в том числе о том, чтобы позволить присоединяться ко 2-му пенсионному уровню добровольно (а не в обязательном порядке), за несколько лет до выхода на пенсию предоставить жителям выбор оставить накопление на 2-м пенсионном уровне или перевести на 1-й, переводить накопления 2-го уровня на 3-й уровень и т.п.

Читать