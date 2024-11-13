Суд ЕС не разрешил зарегистрировать фразу про «русский военный корабль» в качестве товарного знака

Управление государственной пограничной службы Украины хотело зарегистрировать свои права на эту фразу на русском и английском языках, но получило отказ сначала от бюро по интеллектуальной собственности ЕС, а теперь и от суда.

Как отмечается в судебном решении, эти слова стали широко известны в качестве ответа украинских пограничников на острове Змеином в первый день полномасштабной войны и быстро превратились в «символ борьбы Украины против российской агрессии».

Именно поэтому, указывает суд, она «не будет восприниматься соответствующей публикой как указание на коммерческое происхождение товаров и услуг».

Пограничная служба хотела использовать этот слоган на различных сувенирах, следует из решения суда.