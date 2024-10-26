Субботний прогноз погоды: облачно, местами дождь

В Грузии в субботу проходит голосование на парламентских выборах, которое называют важнейшим в истории страны, ведь оно определит не только состав следующего парламента, но и будущий вектор развития страны. Грузия впервые выбирает парламент, имея статус страны-кандидата на вступление в ЕС, однако происходит это на фоне беспрецедентного кризиса в отношениях Тбилиси с западными партнерами и угрозы европейской интеграции страны.