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Суббота будет ветреной и облачной; с утра уже побит рекорд по теплу

© LETA 16 ноября, 2024 09:15

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Ранним утром в субботу в селе Колка температура воздуха повысилась до +10,4 градуса - это новый рекорд для 16 ноября на этой метеостанции, о чем свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В 7 часов утра температура воздуха достигла от +5,9 градуса в Дагде до +10,2 градуса в Колке. 10-градусная отметка преодолена также в Лиепае, Павилосте и Вентспилсе.

В течение дня рекорд тепла, согласно прогнозам синоптиков, будет побит и на некоторых других наблюдательных станциях. Национальный рекорд для 16 ноября (в 1939 году в Звейниекциемсе было достигнуто +12,2 градуса), как ожидается, превзойден не будет.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил желтое предупреждение об усилении западного и юго-западного ветра на западном побережье Курземе до 21 м/с в субботу и воскресенье. Порывистый ветер (15-17 м/с) будет дуть по всей стране, время от времени ожидается дождь.

До полудня дороги будут скользкими, местами сохраняется туман. Максимальная температура воздуха достигнет +6-10 градусов.

В Риге также небо будет закрыто облаками, с середины дня ожидается небольшой дождь. Будет дуть юго-западный и западный ветер, от слабого до умеренного, временами усиливаясь до 14 м/с. Воздух прогреется до +8-10 градусов.

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