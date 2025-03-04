Студенты-иностранцы за год принесли экономике 385,2 млн евро: выгодно для Латвии

Прямые налоги из этой суммы, уплачиваемые в государственный бюджет, составляют 58 миллионов евро, подсчитали исследователи.

Треть общего вклада в экономику Латвии, или 139 миллионов евро, составляют иностранные студенты, обучающиеся в Рижском университете имени Страдиня (RSU).

Исследователи прогнозируют, что если ежегодный прирост студентов сохранится на уровне 9,5%, то в течение следующих шести лет этот вклад может достичь одного миллиарда евро.

В 2023 году 14% от общего числа студентов в Латвии составляли иностранные студенты. В латвийских вузах обучалось 10 400 иностранных студентов, что на 6 100 студентов больше, чем в 2014 году.

В то же время один из авторов исследования Даунис Ауэрс оценивает долю иностранных студентов в Латвии как небольшую. Он отметил, что, например, в Кембриджском и Оксфордском университетах эта доля значительно выше — 32% и 35% от общего числа студентов соответственно.

«В европейском контексте наиболее конкурентоспособными являются те университеты, которые открыты для иностранных студентов», — сказал он.

В то же время, по сравнению с соседними странами, в Латвии самое большое количество иностранных студентов — в 2023 году в Литве обучалось 9900 иностранных студентов, а в Эстонии — 4300.

Ауэр объяснил это разной государственной поддержкой, отметив, что государственные стипендии играют в Эстонии большую роль. Между тем, 97% иностранных студентов в Латвии учатся за свой счет.

Треть иностранных студентов приезжают из Западной Европы. В то же время число студентов из Индии в Латвии за последние десять лет стремительно выросло — на 18 процентных пунктов. Студенты из Китая составляют 1% от всех студентов, хотя китайцы занимают значительную часть международного рынка, говорят исследователи.

Большинство иностранных студентов не планируют оставаться в Латвии после учебы. Студенты из Центральной, Северной и Западной Европы реже всего рассматривают возможность работы или продолжения учебы здесь.

Ауэрс призвал политиков активнее думать о способах удержания иностранных студентов в Латвии после окончания ими учебы.

В политическом докладе «Иностранные студенты в Латвии: источник роста?» было проанализировано влияние иностранных студентов на сектор образования, рынок труда и экономическое развитие Латвии.