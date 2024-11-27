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Строительство инфраструктуры на латвийско-белорусской границе почти закончено

Редакция PRESS 27 ноября, 2024 12:29

Новости Латвии 0 комментариев

Работы по строительству инфраструктуры на сухопутных участках латвийско-белорусской границы вдоль заграждения близятся к завершению, сообщила агентству ЛЕТА член правления государственного акционерного общества "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) Елена Гаврилова.

Проложенные патрульные полосы для легкового транспорта и мостки постепенно вводятся в эксплуатацию. В то же время на участке границы по Даугаве, где нет заграждения, завершено строительство шести наблюдательных вышек и подъездных дорог к ним.

В целом на сухопутных участках будет проложено 119 километров патрульных полос для легких транспортных средств весом до 3,5 тонны, 27 километров деревянных патрульных мостков и 1,75 километра понтонных патрульных троп. Работы по строительству инфраструктуры на сухопутных участках планируется завершить до конца текущего года, сообщила Гаврилова.

Строительство 145-километрового заграждения на латвийско-белорусской границе под управлением VNĪ было завершено в июле этого года.

В настоящее время продолжается строительство инфраструктуры на двух участках, где заграждение не предусмотрено. На участке вдоль Даугавы построены шесть наблюдательных вышек, также запланировано строительство 16,7-километровой патрульной полосы и пяти мостов для передвижения пограничников через реки, ручьи и овраги.

На участке вокруг озера Ричу согласовываются планы строительства дорог, которые планируется построить в 2025 году. Они позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега водоема, эффективно реагируя на возможные нарушения - проникновение людей или ввоз товаров в Латвию.

Также под руководством VNĪ продолжаются работы по строительству заграждения на границе с Россией - на данный момент строительство завершено на 86% от общей протяженности границы в 283 километра. Осталось построить около 38 километров заграждения, из которых 10 километров планируется построить в этом году, а 28 километров заграждения в особо сложных и труднодоступных местах будут построены к концу октября следующего года.

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