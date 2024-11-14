Строить новое дорого, будут чинить старое: названа дата, когда полностью закроют мост Алтонавас

О том, что путепровод на ул Алтонавас планируется вскоре закрыть для транспорта, сообщалось еще 4 ноября. Сегодня же муниципальный Департамент внешней среды и мобильности назвал дату, когда это должно произойти.

Самоуправление сообщает, что, как показало техническое исследование, строить временный мост нецелесообразно ни с технической, ни с экономической точки зрения. Расходы на эту временную конструкцию оказались бы больше, чем на перестройку нынешнего путепровода.

Поэтому в ближайшее время департамент намерен начать подготовку документов для закупки работ по реконструкции переезда.

По словам Андрея Уртанса, начальника управления транспортной инфраструктуры профильного департамента РД, сообщил, что, по предварительной оценке, стоимость реконструкции может составить 2,5 млн евро, а от разработки проекта до его осуществления — пройти два года.

Учитывая рекомендации, высказанные в последнем заключении о техническом состоянии путепровода, решено закрыть переезд для транспорта не позднее 4 декабря. Для пешеходов и велосипедистов он останется открыт. Зимнюю уборку путепровода рекомендовано проводить техникой, масса которой не превышает 5 тонн. Но техника, которая используется для таких работ, весит больше, поэтому мост закроют до наступления зимы. То есть, если зимняя погода установится раньше, это может произойти раньше названной даты.

О вступлении в силу ограничений и о возможностях объезда закрытого участка самоуправление еще сообщит отдельно, пообещала Рижская дума.