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«Стресс разрушает его спину»: Елена Зеленская рассказала, как война повлияла на ее мужа

Редакция PRESS 28 ноября, 2024 10:37

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Первая леди Украины говорит, что полномасштабная война "закалила" Владимира Зеленского. Однако из-за постоянных стрессов у президента Украины пошатнулось здоровье, сообщает focus.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский страдает болями в спине из-за больших нагрузок и стрессов с начала полномасштабного вторжения России. Об этом первая леди Украины Елена Зеленская во время визита в Италию и Ватикан на прошлой неделе сказала в интервью итальянской газете La Repubblica.

Во время визита в Папский Престол в Ватикане Елена Зеленская рассказала итальянским журналистам, как война повлияла на состояние здоровья ее мужа. Первая леди призналась, что у Владимира Зеленского болит спина из-за больших физических и эмоциональных нагрузок.

"Тысяча дней войны закалили моего мужа. Стресс разрушает его спину", — сказала Елена Зеленская.

Кроме того, журналисты спросили мнение Зеленской относительно победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Первая леди ответила, что о том, приведет ли Трамп Украину к справедливому миру, говорить еще рано.

"Он избранный президент, он еще не вступил в должность в Белом доме. У него есть два месяца, чтобы тщательно подготовить все меры, которые необходимо принять, когда он начнет свой мандат. Я не могу говорить от имени украинского президента или Украины. Все, чем я могу поделиться с вами, это мое личное мнение", — пояснила Елена Зеленская.

Также первая леди рассказала о том, что Украине удалось вернуть домой 388 похищенных россиянами детей.

Напомним, 25 ноября в интервью на испанском телевидении первая леди Украины рассказала, где сейчас живут дети Владимира Зеленского. По словам Елены, вся их семья сейчас находится в Киеве, а дети не выезжают из Украины.

Для информационной кампании "Конечно, сможешь!" 11 ноября Елена Зеленская призналась, кем мечтала стать в детстве. Первая леди рассказала, что хотела стать учительницей или стюардессой. В свое время она училась на архитектора в Криворожском национальном университете, но потом увлеклась написанием сценариев для юмористических шоу.

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