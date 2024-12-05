«Стрелял в кабана…» Бывшему генералу полиции Шулте грозит пожизненное заключение

По версии обвинения, выстрел Шулте в спину унес жизнь бизнесмена Яниса Гаркалнса в конце ноября 2022 года во время охоты в Стопиньском крае. На заседании суда прокурор выступила с длинной речью, подчеркнув доводы, почему, по ее мнению, обвиняемый виновен.

Прокуратура заявляет, что будучи в состоянии алкогольного опьянения, Шулте находился на охотничьей вышке со своим длинноствольным оружием, когда умышленно допустил смерть Яниса Гаркалнса. Прокурор сослался на протокол допроса свидетеля - третьего участника охоты.

"Когда подошел к башне, попробовал позвать, но не было реакции. Поэтому поднялся на башню. Гаркалнс был без сознания, но дышал. Потряс его, покачал головой, сказал Шулту, что что-то не так, а затем спустился вниз. Не могу ответить, почему сразу не вызвал скорую помощь. Свидетель утверждает, что видел капли крови на полу башни", - прокурор Даце Нусбаума зачитывает показания свидетеля.

Обвиняемый тщательно записывал в блокнот сказанное прокурором. Причину смерти выяснили только в морге. Ни в одной из трех вызванных на место служб – ни полиция, ни пожарные, ни врачи скорой помощи - не заметили, что человек погиб от огнестрельного ранения.

"Когда встретил Шулте у машины Гаркланса, Шулте сказал, что стрелял в кабана, что-то должно быть, он сказал, что попал, кабан был возле канавы", - продолжил прокурор.

Шулте не оспаривает тот факт, что выпущенная им пуля убила Гаркалнса, но подчеркивает, что это было непреднамеренно. Во вторник адвокат Шулте попросил приобщить к делу выписку из банка о том, что обвиняемый выплатил вдове погибшего более 4842 евро.

"Уважаемый суд, конечно, эти деньги получены и выплачены, мы можем приобщить их к материалам дела", - добавила в суде представитель потерпевшей стороны Елена Пурвиня.

За убийство бывшему генералу грозит даже пожизненное заключение.