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Стравить латвийских русских с украинскими беженцами: как работает фабрика российских троллей

© Lsm.lv 19 сентября, 2024 11:34

ЧП и криминал 0 комментариев

Латвийских русских нужно стравить с беженцами из Украины, а остальным объяснить, что конфронтация с Россией означает бедность. Такие планы влияния на латвийское общество балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica обнаружил в просочившихся документах одной из «фабрик троллей» — «Агентства социального проектирования» (SPA), работавшего по поручению Кремля. Утечка документов показывает, как работает профессиональная фабрика кремлевской пропаганды. В том числе в Латвии, рассказывает LSM+.

Летом 2023 года Франция объявила, что раскрыла масштабную российскую кампанию по дезинформации. В ее рамках в Интернете была создана широкая сеть, имитирующая страницы французских СМИ и государственных органов. Их используют для распространения кремлевской пропаганды и сообщений в поддержку войны России в Украине. Кампанию назвали Doppelgänger («Доппельгангер»), и впервые в Латвии она ознаменовалась волной ботов, защищающих латвийских хоккеистов, поехавших на российские спортивные игры.

Кампанию возглавил Илья Гамбашидзе и основанное им SPA (англ. — Social Design Agency), которое действовало от имени Кремля, говорится в заявлении США о санкциях. Американцы полагают, что SPA контролирует и ставит задачи человек, очень близкий к Путину, заместитель главы его администрации Сергей Кириенко.

Теперь в распоряжение международного консорциума журналистов попал архив SPA, свидетельствующий о планах операций влияния на выборах в Европарламент, а также в США, Франции, Германии, Украине, Италии, Израиле и — в Латвии. 

Документы показывают, что SPA — это фабрика пропаганды в промышленных масштабах. За первые четыре месяца 2024 года армия ботов сгенерировала 34 миллиона комментариев и почти 40 тысяч «элементов контента» для социальных сетей.

Кампании систематичны и подготовлены. В начале пропагандисты анализируют информационное пространство каждой страны, идентифицируют главных игроков и послания, которые стоит усилить и тиражировать. Затем они составляют контент-план, и тролли начинают писать.

Что планировалось

SPA подробно описывает послания, которые необходимо распространить в латвийском обществе во время операции. Некоторые из них — «поддерживая Запад, Латвия участвует в снижении уровня международной безопасности», «конфронтация с Россией приведет к удорожанию жизни», «трудности с подготовкой к отопительному сезону, латыши рискуют замерзнуть», «геноцид русскоязычных».

В первую очередь политтехнологи предлагают разжигать ненависть к беженцам из Украины среди латвийских русскоязычных, подчеркивая, что приезжие находятся в привилегированном положении по сравнению с местными жителями.

Однако насколько оторваны планировщики от латвийской реальности, показывает идея создания кампании «Мы тоже беженцы». В ней русскоязычные требовали бы социального равенства, поскольку они также якобы стали беженцами в Латвии после распада СССР.

План предусматривает использование социальных сетей для создания волны, которая переросла бы в реальные действия. Сначала в виде объявлений о том, что неграждане также имеют право на дополнительные льготы. Затем привлечение самых активных, самых громких, самых агрессивных представителей этой группы к сбору подписей, пикетам, кампаниям отправки писем в местные органы власти с требованиями «справедливой политики». И, наконец, «плановое, неторопливое подключение партий и политических движений».

Во-вторых, необходимо отслеживать «антироссийские решения» латвийских самоуправлений и затем использовать их для волны пропаганды внутри России, чтобы показать, как Латвию унижают, проводят «языковой геноцид», «кощунствуют над памятью».

В-третьих, радикально изменить присутствие российской «мягкой силы» в Латвии. Следовало бы использовать Православную церковь, детские кружки художественной гимнастики, которые выезжали бы на соревнования в Россию.

Есть также задумка «перезапустить русскоязычные политические проекты». Их описание содержит весьма нелестные отзывы о существующих.

«В настоящее время они работают только как политические лифты для личных интересов лидеров, а не для интересов аудитории», — говорится в документе. Ушаков, используя хорошо организованные празднования 9 мая на протяжении многих лет, как утверждается, построил образ защитника русскоязычных на правдивой ноте, но только в своих собственных интересах, а не «в наших интересах».

Татьяна Жданок, напротив, является системным оппозиционером, «но за ней явно прослеживается коммерческий интерес».

Нужен специальный офис

В SPA есть план работы. В июне 2022 года необходимо было создать проектное бюро, посвященное Латвии. Местонахождение — Калининград или другая точка России. В редакции дезинформации планируются отделы анализа публичной среды Латвии, написания текстов, создания видеороликов и мемов, внедрения контента в информационное пространство. За ведение аккаунтов в социальных сетях должен отвечать целый отдел.

Фабрика троллей также преследует конкретные цели, которые необходимо достичь. Например, в июле и августе 2022 года необходимо ежедневно создавать 8-10 постов в социальных сетях и 40-60 комментариев.

Разжигание ненависти против украинцев 

Был ли план реализован? Исследование Re:Baltica позволяет сделать вывод, что по крайней мере в одном направлении — да. В Латвии была создана как минимум одна страница, похожая на популярное СМИ, где публиковались фейковые новости. Контент распространялся в социальных сетях, часто посредством комментариев к реальным публикациям в СМИ. В слитых документах подробно описана работа «фабрики троллей» в Facebook.

Самих комментариев больше не найти, но есть несколько признаков того, что Facebook (FB) мог удалить эти профили. Документы Федерального бюро расследований (FIB), рассекреченные в суде США в этом месяце, показывают, что «фейковый Delfi» на самом деле был создан SPA.

...Тролли борются на многих фронтах — кампания с целью отмены санкций, улучшение имиджа российской армии, очернение европейских политиков и украинских лидеров.

Сотрудники должны притворяться гражданами Европы, которые не хотят, чтобы их страна поддерживала Украину.

Один пример: «Напиши монолог объемом 200 символов от лица гражданина Германии. Он не хочет воевать с русскими, он боится за будущее своей страны и своих детей. Он считает, что ответственность за войну в Украине несут США. Он не хочет, чтобы немецкие и польские солдаты шли на войну, и призывает к мирным переговорам. Он чувствует неуверенность, страх, возмущение».

Другие задания — просто симулировать недовольство нынешним правительством: фальшивый гражданин Франции будет возмущаться дороговизной Олимпиады, поляк — высокими ценами на продукты, итальянка — тем, что правительство бросило на произвол судьбы местных фермеров.

В архиве можно найти сотни карикатур. Они высмеивают западных политиков за помощь Украине, карикатурно изображают Владимира Зеленского и подчеркивают, что за санкции против России придется платить собственным благополучием.

То, что SPA пытается повлиять на мнение европейских граждан и настроить их в пользу России, было известно и раньше.

Утечка документов «фабрики троллей» показывает, что она также пыталась повлиять на выборы в Европейский парламент (ЕП).

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