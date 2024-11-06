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Страны Европы берутся за Грузию: требуют провести расследование выборов

© LETA 6 ноября, 2024 18:18

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Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон и председатель комиссии по делам Европейского союза Пеэтер Тали, а также 28 их европейских коллег выступили с совместным заявлением, в котором требуют создать следственную комиссию для расследования нарушений, имевших место до и во время парламентских выборов в Грузии.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Рийгикогу, отметив, что руководители комиссий парламентов 18 государств и Европейского парламента выразили сожаление в связи с откатом демократии в Грузии, в том числе с принятием антиевропейских правовых актов, ограничивающих пространство для деятельности независимых организаций гражданского общества и действия прав человека. 

Они также выразили тревогу в связи с тем, что прошедшие в Грузии 26 октября парламентские выборы были отмечены беспрецедентным количеством инцидентов и систематических нарушений, о которых сообщили международные наблюдатели. По словам депутатов, честность выборов и соблюдение принципов верховенства права являются неотъемлемой частью и основой европейских ценностей, приверженность к которым Грузия как государство-кандидат ЕС должна продемонстрировать.

В заявлении депутаты парламентов подчеркнули необходимость проведения прозрачного расследования в отношении всех утверждений о манипулировании выборами, в особенности в связи с запугиванием избирателей и покупкой голосов. Они отметили, что ввиду серьезности обвинений выборы, а также все нарушения, имевшие место до и во время выборов, могут рассматриваться и расследоваться лишь в рамках независимого международного расследования.

Руководители комиссий потребовали от властей Грузии обеспечить доступность и прозрачность протоколов голосования, чтобы каждый избиратель мог проверить, является ли информация о факте, времени и месте его голосования фактически верной.  Они также потребовали отменить правовые акты, ущемляющие основные права и свободы граждан и организаций Грузии и противоречащие ценностям и принципам, лежащим в основе ЕС.

Кроме того, в совместном заявлении депутаты призвали Европейский союз и трансатлантических союзников ввести санкции в отношении чиновников и политических лидеров, включая Бидзину Иванишвили, которые несут ответственность за нарушения в ходе избирательного процесса в Грузии. Они призвали заморозить все средства ЕС, связанные с проектами помощи и сотрудничества с государственными и публичными учреждениям Грузии, за исключением проектов, посвященных оказанию поддержки гражданскому обществу и созданию структур правового государства.

«В то же время мы призываем международных партнеров увеличить финансовую помощь гражданскому обществу и независимым средствам массовой информации Грузии, исходя из соблюдения принципов демократии и верховенства права», – сказали они и отметили необходимость вновь пересмотреть порядок действия безвизового режима с Грузией, не исключая возможности его полной приостановки, если вышеозначенные условия не будут выполнены.

Депутаты также заверили, что продолжат поддерживать народ Грузии и его проевропейский выбор. «Мы также продолжим непоколебимо поддерживать независимость, суверенитет Грузии и ее территориальную целостность в пределах международно установленных границ», – отметили они.

Вместе с Михкельсоном и Тали заявление подписали 30 руководителей комиссий и членов Европейского парламента, а также парламентов Австрии, Бельгии, Эстонии, Испании, Нидерландов, Ирландии, Литвы, Люксембурга, Латвии, Молдовы, Польши, Франции, Швеции, Германии, Финляндии, Чехии и Украины.

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