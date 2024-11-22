Странам Евросоюза и НАТО следует должным образом ответить на инциденты в море: премьеры стран Балтии

"Мы договорились с премьер-министрами стран Балтии, что в условиях усиления гибридной агрессии и кибератак со стороны недружественных государств в нашем регионе мы должны сохранять спокойствие, но также проявлять внимание и бдительность, быть готовыми к решительному совместному ответу", - сказала Шимоните.

Ar Lietuvas un Igaunijas premjerministriem pārrunājām “Rail Baltica” izaicinājumus. Pēc mana ierosinājuma strādāsim pie sadarbības formāta ciešai koordinācijai ikdienā. pic.twitter.com/7b1NWXjL8T — Evika Siliņa (@EvikaSilina) November 22, 2024

"Повреждение кабелей в Балтийском море на прошлой неделе только подтверждают важность координации между странами Балтийского моря", - добавила она.

Литва, Швеция и Финляндия ведут расследование инцидентов в Балтийском море.

"В зависимости от их результатов союзникам по Евросоюзу и НАТО следует должным образом ответить на злонамеренные действия, применив ограничительные меры", - заявила Шимоните.

Телекоммуникационная компания "Telia Lietuva" сообщила, что в воскресенье утром был поврежден один из трех кабелей связи, проложенных в Балтийском море из Швеции в Литву. Позже эту информацию подтвердили официальные лица в Стокгольме.

Финский оператор "Cinia" объявил в понедельник, что кабель, соединяющий Хельсинки и немецкий порт Росток, был оборван по неизвестным причинам.

Литовские политики подозревают, что инциденты связаны с российским саботажем.

На этой неделе сообщалось также о планировавшемся теракте в Шяуляй, когда в Литву прибыли два человека с испанским гражданством, которые намеревались в ночное время поджечь производственные помещения, используемые частной шяуляйской компанией, а также наружные устройства и предметы.

В последние месяцы в европейских странах участились инциденты, связанные с гибридными атаками России, примерами которых являются пожар в магазине "Ikea" в Вильнюсе, отправленные из Литвы в Великобританию и Германию самовозгорающиеся посылки.

По фактам подобных инцидентов в Литве проводится более десяти расследований, сообщила генеральный прокурор Нида Грунскене.