«Страна Мандариния» отправляется по Латвии дарить детям Рождество

За последние 12 лет участниками "Страны Мандаринии" стали более 5500 детей. Многие из них, побывавшие на мероприятии детьми, теперь возвращаются в роли волонтеров, чтобы помогать создавать праздник для нового поколения.

В этом году "Страна Мандариния " организует 10 интерактивных мероприятий для детей от 4 до 14 лет, в которых уже зарегистрированы 417 детей со всей Латвии. Среди них дети из домов длительного ухода, кризисных центров, SOS учреждений, социальных дневных центров, центров для детей с инвалидностью и малообеспеченных семей. Вместе с волонтерами-организаторами они переживут волшебное приключение и получат подарки от Деда Мороза.

Проект привлекает молодых волонтеров из шести стран в сотрудничестве с Европейским Корпусом Солидарности, способствуя развитию солидарности, культурного обмена, вовлечения и международного сотрудничества. Ежегодно в " Стране Мандариния" участвуют более 60 волонтеров, которые дарят свою любовь тем, кому это особенно необходимо.

Во время мероприятий дети смогут:

· участвовать в интерактивных представлениях,

· посетить творческие мастер-классы и игры,

· насладиться общим праздничным обедом с волонтерами.

Но самое важное — это атмосфера тепла и заботы, которую получают дети, и возможность почувствовать настоящую любовь и поддержку.

В этом году, помимо мероприятий в Риге, "Мандариновая страна" отправится также в:

· Резекне (14 декабря),

· Даугавпилс (15 декабря),

· Лиепая (24 декабря).