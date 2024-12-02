Столтенберг: Киев может временно уступить занятые Россией регионы

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг считает временные уступки Москве захваченных российскими войсками украинских территорий возможным вариантом для быстрого завершения войны. "Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжит контролировать все оккупированные территории, то это не значит, что Украина должна навсегда отказаться от этих земель", - сказал будущий председатель Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) порталу "Table.Briefings" в интервью, обнародованном в понедельник, 2 декабря.

При этом Столтенберг подчеркнул важность того, чтобы Украина получила гарантии безопасности в обмен на временные территориальные уступки. Это могут быть гарантии в виде членства в НАТО, а также "другие варианты вооружения и поддержки Украины", - отметил норвежский политик.

Столтенберг поддержал требование президента Украины Владимира Зеленского не уступать России территорий в случае прекращения огня, но выразил мнение, что в свете текущей военной ситуации в Украине это маловероятно. "Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, эта линия в идеале должна охватывать все территории, которые в настоящее время контролирует Россия. Но мы видим, что это не обязательно будет реалистично в ближайшем будущем", - отметил бывший генсек НАТО.

Зеленский готов подождать с возвращением территорий

Владимир Зеленский на прошлой неделе потребовал от западных союзников защиты со стороны НАТО для тех регионов страны, которые находятся под контролем Киев, и выразил готовность отложить восстановление контроля над территориями, которые в настоящее время оккупированы Россией.

"Если мы хотим завершить горячую фазу войны, то нам нужно поставить под защиту НАТО ту часть Украины, которую мы контролируем", - сказал он в интервью британскому телеканалу Sky News. "Это должно произойти быстро, а затем Украина может дипломатическим путем вернуть оставшиеся части своей территории", - добавил украинский президент.

19 ноября Зеленский связал будущее Украины с будущим президента РФ Владимира Путина и впервые признал, что его страна "возможно" будет вынуждена на некоторое время смириться с потерей оккупированных Россией территорий. "Возможно, Украине нужно пережить кого-то в Москве, чтобы достичь всех своих целей", - сказал Зеленский, - "возможно, чтобы восстановить целостность государства".