Столица тонет в мусоре: в год на рижских кладбищах и в лесах выбрасывают 300 тонн строительных отходов

Найти места незаконных свалок легко и просто. В микрорайоне Плявниеки, например, рядом с улицей, где движение, возможно, не самое интенсивное, легко заметить кучу бытовых отходов. Похоже, что она регулярно пополняется.

Для борьбы с создателями незаконных свалок Рижская дума продолжает устанавливать видеокамеры в местах, где вываливают отходы чаще всего. Благодаря этому нарушители сразу попадают в поле зрения муниципальной полиции.

В частности, недавно стражи закона поймали и оштрафовали мужчину, который заехал на Плявниекское кладбище на белом микроавтобусе и вместе с напарником выбросил строительный мусор. Еще на одном видео видно, как двое мужчин, в надежде, что в темноте их не заметят, отвозят в лес холодильник и оставляют его там. Они тоже были оштрафованы. Рижская дума отмечает, что такого рода нарушений в последние годы становится все больше.

Глава комитета Рижской думы по жилищам и окружающей среде Виестурс Зепс рассказал следующее: "В реальности 300 тонн строительного мусора, представляете, 300 тонн, выбрасывают на территориях кладбищ. Более 300 комплектов шин. И это в ситуации, когда компании по утилизации отходов и Рижская дума идут навстречу и обеспечивают, например, рижанам, у которых одна автомашина, возможность сдать шины бесплатно. Но они продолжают выбрасывать их на территории города, и город, фактически рижане, платит за это дважды! Во-первых, платит за свои отходы, а во-вторых, вот за эту уборку".

Общество с муниципальным капиталом Rīgas meži борется с недобросовестными устроителями свалок повседневно. Если в парках и садах неряхи в основном выбрасывают бытовой мусор, то в лесах - еще и опасные для окружающей среды материалы.

Представитель SIA Rīgas meži Иева Гейстере поясняет: "Что касается лесов, то там у нас в первую очередь бытовые отходы, строительный мусор, сейчас, к осени, - шины: мы меняем шины и, конечно, старые куда деваем? Значит, в лес. У нас много и опасных отходов, это очень болезненный вопрос, потому что мы должны очень много за это платить. Каждый год мы сдаем примерно 30 тонн шифера".

В год за сдачу собранных таким образом отходов Rīgas meži платит 150 тысяч евро. Только в этом году сотрудники предприятия собрали 755 т незаконно выброшенного мусора. "Получается, что у нас лесники и садовники учатся ухаживать за садами и лесами, а на самом деле у них день начинается со сбора отходов", - жалуется Гейстере.

Оказывается, хватает и "левых" утилизаторов строительного мусора, зарабатывающих деньги благодаря такому "промыслу". Теперь стражи закона будут уделять усиленное внимание их бизнесу.

Зепс разъясняет, в чем тут дело: "Мы мониторим так называемых незаконных поставщиков услуг по вывозу строительных отходов, которые в рекламах предлагают населению такую услугу. Человек, возможно, добросовестно хочет эти отходы вывезти, выбирает самую дешевую услугу, а в результате оказывается, что его отходы попадают в рижские парки и на кладбища. Это недопустимо!"

Для борьбы с загрязнителями в Риге будут думать, как начать привлекать их к уголовной ответственности. В данный момент за выбрасывание мусора в неположенном месте физическое лицо, создавшее незаконную свалку, можно оштрафовать на сумму до 1000 евро, а юридическое - до 3000 евро.