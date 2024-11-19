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Столичные предприятия стали ближе к бирже: какие именно?

© LETA 19 ноября, 2024 10:56

Бизнес 0 комментариев

Столичные предприятия "Rīgas ūdens" и "Rīgas namu pārvaldnieks" выполнили важные условия для выхода на биржу, но выбранные ими пути будут разными.

"В настоящее время это единственные муниципальные предприятия Риги, где можно увидеть конкретные действия по подготовке к возможному первичному размещению облигаций или первичному размещению акций на фондовой бирже. С точки зрения бизнес-модели, будущего развития и перспективных финансовых показателей оба предприятия вызывают интерес у потенциальных инвесторов. Предприятия являются прибыльными, с растущими оборотом и доходами", - отмечает экономист банка "Citadele" Карлис Пургайлис.

Основным направлением развития "Rīgas ūdens" является выпуск облигаций для привлечения инвестиций. В настоящее время предприятие использует кредиты и средства из фондов поддержки, но планирует также выпуск облигаций, чтобы диверсифицировать источники.

"Мы выбрали партнеров для эмиссии облигаций - банк "Signet" совместно с юридической фирмой "Cobalt". Вместе с нашими партнерами мы работаем над стратегией и графиком, которые планируем утвердить еще в этом году", - рассказала член правления "Rīgas ūdens" Агнесе Озолкая, добавив, что предприятие видит потенциальный интерес со стороны инвесторов.

(Diena)

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