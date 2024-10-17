Стоимость OCTA может вырасти в два раза: страховщики хотят знать о штрафах с фоторадаров

Страховщики уже располагают информацией о дорожно-транспортных происшествиях и штрафных баллах водителей. Однако в наши дни около половины нарушений фиксируются с помощью технических средств, без остановки водителей. Стационарные фоторадары фиксируют не только превышение скорости, но также могут определить, действительна ли у машины OCTA и техосмотр. Эта информация интересует страховщиков.

Логика проста: чем больше нарушений, тем выше риск попасть в ДТП, и тем вероятнее наступление страхового случая. Поправки в закон об OCTA, разработанные Министерством транспорта, в настоящее время обсуждаются в Сейме. Против них возражает Министерство юстиции, объясняя свою позицию следующим образом: "Штраф за нарушение, зафиксированное фоторадаром, презюмируется как наложенный на владельца транспортного средства, а не на фактического водителя. Владелец транспортного средства не всегда является нарушителем".

С точки зрения представителей Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB), это слабый аргумент. "При расчете страховой премии учитывается как история страхования владельца, так и данные о транспортном средстве. Сколько проехал автомобиль за год, какие и сколько нарушений было совершено. И даже если нарушение зафиксировано техническими средствами, фиксируется, на каком автомобиле это произошло", - комментирует Агрис Дауксте, глава IT отдела LTAB.

Таким образом, страховые премии для автомобилей одного владельца могут значительно различаться. Прогнозируется, что регулярное и значительное превышение скорости может увеличить стоимость OCTA для конкретного автомобиля в два раза, как это уже происходит с водителями, у которых много штрафных баллов. Чем больше баллов, тем дороже страховка.