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Стендзениекс назвал признак слабости латвийских политиков

© Delfi 18 октября, 2024 20:38

Новости Латвии 0 комментариев

У нас очень слабые политические деятели, а потому обсуждение их личностей в "твиттере" сказывается и на политике, заявил в эфире программы "Открытый разговор" Латвийского радио 4 специалист в сфере рекламы и пиара Эрикс Стендзениекс, цитирует LSM+. При этом он высказался против инициативы, призывающей запретить "твиттер" в Латвии.

Стендзениекс признал, что "твиттер" содержит элемент "политического убийства". Причем, чаще всего политика "убивают" мелочи.

"Мелочи, которые хорошо понятны народу. Например, налоги. Убивает высокомерие. То, что политик не считается с общественным мнением", — сказал Стендзениекс.

Запретить твиттер — это как запретить бумагу, считает Стендзениекс. "Там же каждый — автор. И полно всяких мнений", — отметил он.

Стендзениекс подчеркнул, что политические деятели — слабые, если на них влияет то, что о них говорят в соцсетях.

Ранее на портале общественных инициатив Manabalss.lv был начат сбор за запрет социальной сети "X" (прежнее название — Twitter) в Латвии. В качестве причины авторы инициативы указывают большой объем дезинформации, которую распространяет в том числе и владелец компании — Илон Маск. На данный момент в поддержку этой инициативы собраны немногим более полсотни подписей.

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Полиция ведет расследование самовозгорания посылок DHL из Литвы, — не исключено влияние России

Мир 20:56

Мир 0 комментариев

Западные правоохранители расследуют несколько случаев самовозгорания посылок на складах DHL в Великобритании и Германии. По некоторым данным, посылки пришли из Литвы, однако спецслужбы видят в этом "русский след".

Западные правоохранители расследуют несколько случаев самовозгорания посылок на складах DHL в Великобритании и Германии. По некоторым данным, посылки пришли из Литвы, однако спецслужбы видят в этом "русский след".

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Это подстегнет стоимость ОСТА: при покупке полиса предлагают учитывать данные фоторадаров

Новости Латвии 20:24

Новости Латвии 0 комментариев

Поправки в закон об OCTA, разработанные Министерством сообщения, сейчас обсуждаются в Сейме. Данные фоторадаров хотят включить в ОСТА. Это может значительно увеличить стоимость страховки. Против них возражает Министерство юстиции, объясняя свою позицию следующим образом: "Штраф за нарушение, зафиксированное фоторадаром, накладывается на фактического водителя. И не всегда нарушитель — владелец транспортного средства", — сообщает телеканал 360.

Поправки в закон об OCTA, разработанные Министерством сообщения, сейчас обсуждаются в Сейме. Данные фоторадаров хотят включить в ОСТА. Это может значительно увеличить стоимость страховки. Против них возражает Министерство юстиции, объясняя свою позицию следующим образом: "Штраф за нарушение, зафиксированное фоторадаром, накладывается на фактического водителя. И не всегда нарушитель — владелец транспортного средства", — сообщает телеканал 360.

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Зеленский: Вступление в НАТО поднимет моральный дух ВСУ

Мир 20:17

Мир 0 комментариев

 Президент Украины Владимир Зеленский опасается падения боевого духа в армии, если его страна не получит приглашения присоединиться к Североатлантическому альянсу в ближайшее время. "Приглашение в НАТО поднимет моральный дух нашего народа и наших солдат, - сказал Зеленский в интервью газете Financial Times, опубликованному в пятницу, 18 октября. - Приглашение означает еще один шаг к НАТО, а значит, их дети не будут умирать. Никогда, потому что мы будем членом НАТО. Если мы не получим приглашение в НАТО, моральный дух будет падать".

 Президент Украины Владимир Зеленский опасается падения боевого духа в армии, если его страна не получит приглашения присоединиться к Североатлантическому альянсу в ближайшее время. "Приглашение в НАТО поднимет моральный дух нашего народа и наших солдат, - сказал Зеленский в интервью газете Financial Times, опубликованному в пятницу, 18 октября. - Приглашение означает еще один шаг к НАТО, а значит, их дети не будут умирать. Никогда, потому что мы будем членом НАТО. Если мы не получим приглашение в НАТО, моральный дух будет падать".

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Браже призывает США расширять военное и экономическое присутствие в Латвии

Новости Латвии 20:00

Новости Латвии 0 комментариев

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже во время встречи с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном призвала США расширять военное и экономическое присутствие в Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД).

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже во время встречи с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном призвала США расширять военное и экономическое присутствие в Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД).

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Судно с удобрениями, более двух лет торчавшее на рейде рижского порта из-за санкций, ушло в Шри-Ланку

Новости Латвии 19:00

Новости Латвии 0 комментариев

Очередной груз пожертвованных минеральных удобрений отправился из Риги в Шри-Ланку от имени Всемирной продовольственной программы ООН, сообщает МИД. Накануне судно Asian Majesty вышло из Рижского залива с грузом 55 тысяч тонн минеральных удобрений.

Очередной груз пожертвованных минеральных удобрений отправился из Риги в Шри-Ланку от имени Всемирной продовольственной программы ООН, сообщает МИД. Накануне судно Asian Majesty вышло из Рижского залива с грузом 55 тысяч тонн минеральных удобрений.

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Действительно ли лекарства в Латвии дороже чем в Литве и Эстонии?

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

Несмотря на разговоры о том, что цены на лекарства в Латвии выше, чем у соседей, на самом деле ситуация выглядит несколько иначе. У нас выше цены только на дорогие лекарства: чем препарат дороже, тем больше на него аптечная наценка.

Несмотря на разговоры о том, что цены на лекарства в Латвии выше, чем у соседей, на самом деле ситуация выглядит несколько иначе. У нас выше цены только на дорогие лекарства: чем препарат дороже, тем больше на него аптечная наценка.

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