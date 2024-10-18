Стендзениекс назвал признак слабости латвийских политиков

Стендзениекс признал, что "твиттер" содержит элемент "политического убийства". Причем, чаще всего политика "убивают" мелочи.

"Мелочи, которые хорошо понятны народу. Например, налоги. Убивает высокомерие. То, что политик не считается с общественным мнением", — сказал Стендзениекс.

Запретить твиттер — это как запретить бумагу, считает Стендзениекс. "Там же каждый — автор. И полно всяких мнений", — отметил он.

Стендзениекс подчеркнул, что политические деятели — слабые, если на них влияет то, что о них говорят в соцсетях.

Ранее на портале общественных инициатив Manabalss.lv был начат сбор за запрет социальной сети "X" (прежнее название — Twitter) в Латвии. В качестве причины авторы инициативы указывают большой объем дезинформации, которую распространяет в том числе и владелец компании — Илон Маск. На данный момент в поддержку этой инициативы собраны немногим более полсотни подписей.