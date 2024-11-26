Статьи противоречат друг другу? Суд Сатверсме рассмотрит вопрос о языках нацменьшинств

Часть седьмая статьи 3-й Закона об общественных электронных СМИ и их управлении гласит: «Общественные электронные СМИ создают программы, их фрагменты и другие услуги на языках нацменьшинств, чтобы способствовать чувству принадлежности к Латвии у всех ее жителей, общественной интеграции в Латвии как национальном государстве и более глубокому пониманию общественных, социальных и культурных процессов».

В свою очередь, в поправках к вышеупомянутому закону от 18 января 2024 года и новой редакции части четвертой статьи 8-й закона указано: «Если общественные СМИ Латвии выпускают несколько программ, то одна радио- и одна телепрограмма или часть эфирного времени одной радио- и одной телепрограммы может быть отведена программам на иностранных языках, в том числе на кинофильмы или театральные постановки с субтитрами на национальном языке в это эфирное время». Указанная правовая норма вступит в силу 1 января 2025 года.

Иск в Конституционный суд подали два десятка депутатов Сейма. По мнению заявителей, обязанность производить определенное количество радио- и телепрограмм на языках меньшинств, возложенная на общественные СМИ оспариваемыми нормами закона, принижает ценность латышского языка как единственного государственного языка в демократическом обществе и угрожает национальной безопасности. Поэтому, считают депутаты, оспариваемые нормы не соответствуют содержащимся в преамбуле к Сатверсме и статье 4-й Сатверсме словам «Латышский язык как единственный государственный язык».

Конституционный суд предложил Сейму до 27 января 2025 года представить суду ответ с изложением фактических обстоятельств дела и юридическим обоснованием. Срок подготовки дела — 26 апреля 2025 года. Суд Сатверсме примет решение о способе и дате рассмотрения дела после его подготовки.

Ранее мнение, что предусмотренная законом обязанность общественных СМИ оплачивать нелатышский контент противоречит Сатверсме, выразил Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP). Именно NRPLP обратился к высшим государственным должностным лицам и руководителям фракций Сейма с призывом оценить эти выводы и согласно своей компетенции либо принять поправки к закону, либо обратиться в Конституционный суд.

Со своей стороны, Совет по электронным общественным СМИ (SEPLP) указывал, что предусмотренный новой Концепцией национальной безопасности полный переход общественных СМИ на латышский язык и языки Евросоюза на деле невозможно исполнить. Буквальное следование норме вызывает риск нарушения Сатверсме. Статья 114-я основного закона Латвии гарантирует национальным меньшинствам право сохранять и развивать свой язык, этнические и культурные особенности.

Тем временем исследования привычек потребления медиаконтента среди нелатышского населения, проведенные в последние два с половиной года, показали, что люди все больше не доверяют масс-медиа в принципе, они считают латвийские общественные СМИ подверженными самоцензуре и политическому давлению.