Строители Rail Baltica начали активно работать над эстакадой в сторону Марупе. При этом часть работ в здании терминала в аэропорту приостановлена. За латвийскую часть Rail Baltica отвечает компания Eiropas Dzelzceļa līnijas, здесь говорят, что в конце сентября заканчивается первый этап работ.

«Работы заказываются в соответствии с имеющимся финансированием для следующего этапа — эстакады в направлении Иманта и эстакады в направлении Миса. На самом терминале выполнено около 15% работ», — сказал председатель правления Eiropas dzelzceļa līnijas Эрик Дилевс.

Это — строительная площадка одной из двух международных станций Латвии так называемой «стройки века» Rail Baltica. Правда, будущее этой станции в аэропорту, как и второй станции на железнодорожном вокзале — по-прежнему туманное. Дело в том, что строительные работы сильно затянулись и подорожали. А летом Еврокомиссия заявила, что выделит странам Балтии на проект еще миллиард евро. Но две латвийские станции, вероятно, ничего не получат.

Работы по строительству Rail Baltica здесь ведет объединение B.S.L. Infra. На терминал потратили уже 36 млн евро.

«Здесь закончены все несущие конструкции здания станции. Также сделаны объездные дороги, которые ведут “в” и “из” аэропорта. Перенесены сети, построены новые. Также сделаны дополнительные парковочные места для аэропорта и гостей. У нас большая часть работ происходит именно на территории аэропорта. Они как бы тоже здесь работают. А в Марупе есть небольшой участок земли, где мы сами себе хозяева. Там мы начали, чтобы набить руку, и параллельно работаем также на территории аэропорта», — сказал руководитель строительных работ BSL Infra Алексей Токарев.

Строительство станции в аэропорту началось в июне 2021 года. По плану — 5 этапов строительных работ. Изначально планировалось закончить проект до декабря 2025-го. Теперь же Eiropas dzelzceļa līnijas надеются закончить к 2028 году. Но где взять деньги? На работы на этой станции не хватает еще примерно 143 млн евро.

В то же время Минюст подготовил информационный отчет «О развитии железнодорожной сети Латвии в период многолетнего бюджета ЕС 2021-2027 гг.», в котором предложено решение продолжить строительные работы на международных станциях за счет перераспределения средств ЕС, выделенных на развитие железнодорожного сектора. Отчет направлен в ответственные министерства для согласования. По имеющейся информации, от Министерства финансов, Министерства юстиции и других заинтересованных сторон был получен ряд возражений и предложений по дополнению отчета. Сейчас Министерство сообщения их рассматривает и оценивает».

«Мы планируем до конца сентября получить ответ от Кабинета министров», — сказал председатель правления Eiropas dzelzceļa līnijas Эрик Дилевс.

На вопрос о том, где планируют брать деньги в случае отказа, Дилевс ответил, что такую возможность они не рассматривают.