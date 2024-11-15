Стало известно, в каких трех городах состоится праздничный салют 18 ноября

Праздничный салют в этом году организуют три самоуправления. В Вентспилсе в 18:00 начнется праздничный концерт, а затем состоится салют. В Огре салют начнется в 18:00, а в Юрмале - в 22:00 у Дома культуры в Каугури.

Другие самоуправления в праздничный день организуют световые шоу и мультимедийные представления.

В Риге лазерное шоу пройдет у памятника Свободы в 20:10, в Цесисе - в 17:00 на фасаде Нового замка, в Добеле - в 18:00 на стенах евангелическо-лютеранской церкви, а в Елгаве - в 22:00 на башне Св. Троицы.

В Турайдском музее-заповеднике световое шоу будут демонстрировать 16 и 17 ноября с 17:00 до 20:00.