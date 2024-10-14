Стакис: как нейтрализовать самоуправство Орбана в ЕС

Принимая во внимание позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно помощи Украине, Стакис заявил, что, скорее всего, венгерский лидер не изменит свою позицию, поэтому единственный вариант - снять право вето при первой же возможности. "Я считаю, что для того, чтобы наложить вето на какой-либо вопрос, одной страны должно быть недостаточно, и необходимо согласие нескольких стран", - сказал политик.

Он подчеркнул, что независимо от исхода выборов в США Европа по-прежнему будет одним из крупнейших сторонников Украины - у ЕП очень большая поддержка.

Что касается расширения ЕС, то, по оценке Стакиса, Сербия, учитывая ее сближение с Россией, одновременно отходит от вступления в ЕС. В то же время Черногория и Албания наиболее близки к членству в ЕС. Украина также находится на пути к членству в ЕС, но нам необходимо обсудить, должна ли она соответствовать всем условиям для вступления в блок. С другой стороны, в Грузии многое зависит от исхода выборов в связи со сближением с ЕС.