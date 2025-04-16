США сорвали принятие заявления G7 про российский ракетный удар по Сумам

Администрация Дональда Трампа сообщила союзникам по G7, что не может подписать заявление с осуждением российского удара по Сумам, так как "работает над сохранением пространства для мирных переговоров", передает агентство Bloomberg.



Канада, председательствующая в этом году в "Большой семерке", сообщила союзникам, что без одобрения со стороны США сделать заявление будет невозможно. Согласно черновику, который есть в распоряжение Bloomberg News, в заявлении G7 должно было быть написано, что нападение на Сумы является доказательством того, что Россия намерена продолжать войну.