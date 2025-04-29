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США сообщили Европе, что переговоры с Путиным зашли в тупик: СМИ

© Deutsche Welle 29 апреля, 2025 20:30

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Президент РФ Путин отказался согласиться на то, чтобы Украина сохранила обороноспособную армию, хотя это требование Киева поддержали США, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп находится на грани отказа от плана по мирному урегулированию войны в Украине, используя незначительный прогресс в переговорах с Киевом и Москвой как "повод", чтобы заявить, что его работа выполнена, написала во вторник, 29 апреля, британская газета Financial Times (FT) со ссылкой "на европейские и украинские официальные лица". Чиновники Белого дома, которые за последние два месяца встречались с представителями Кремля не менее шести раз, вернулись с переговоров "с пустыми руками", и это начинает их беспокоить. По данным FT, США уже сообщили Европе, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным зашли в тупик.

Из-за неуступчивости Путина Трамп стремится выйти из мирного процесса и заключить любое соглашение как можно скорее, даже если оно не окажется скромнее его изначальных амбиций, говорится в материале. "Трамп готов воспользоваться любым прорывом на этой неделе, которая знаменует его первые 100 дней нахождения у власти, даже если он не будет способствовать долгосрочному решению (окончания войны в Украине. - Ред.), сообщили FT четыре чиновника.

Хотя Белый дом подготовил для Кремля щедрый пакет предложений, включая отмену санкций, совместные бизнес-проекты и даже признание Крыма, Путин продолжает настаивать на максималистских амбициях, в том числе "денацификации" Украины. По словам источников FT, Путин отказался согласиться на то, чтобы Украина сохранила обороноспособную армию, вопреки одобрению этого пункта Соединенными Штатами.

 

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