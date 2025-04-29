США сообщили Европе, что переговоры с Путиным зашли в тупик: СМИ

Президент США Дональд Трамп находится на грани отказа от плана по мирному урегулированию войны в Украине, используя незначительный прогресс в переговорах с Киевом и Москвой как "повод", чтобы заявить, что его работа выполнена, написала во вторник, 29 апреля, британская газета Financial Times (FT) со ссылкой "на европейские и украинские официальные лица". Чиновники Белого дома, которые за последние два месяца встречались с представителями Кремля не менее шести раз, вернулись с переговоров "с пустыми руками", и это начинает их беспокоить. По данным FT, США уже сообщили Европе, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным зашли в тупик.

Из-за неуступчивости Путина Трамп стремится выйти из мирного процесса и заключить любое соглашение как можно скорее, даже если оно не окажется скромнее его изначальных амбиций, говорится в материале. "Трамп готов воспользоваться любым прорывом на этой неделе, которая знаменует его первые 100 дней нахождения у власти, даже если он не будет способствовать долгосрочному решению (окончания войны в Украине. - Ред.), сообщили FT четыре чиновника.

Хотя Белый дом подготовил для Кремля щедрый пакет предложений, включая отмену санкций, совместные бизнес-проекты и даже признание Крыма, Путин продолжает настаивать на максималистских амбициях, в том числе "денацификации" Украины. По словам источников FT, Путин отказался согласиться на то, чтобы Украина сохранила обороноспособную армию, вопреки одобрению этого пункта Соединенными Штатами.